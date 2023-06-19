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PLG／陸媒轉發楊敬敏出軌引熱議 再被挖出18年前偷吃3次

聯合新聞網／ 綜合報導
楊敬敏。 報系資料照
楊敬敏。 報系資料照

新北國王球星楊敬敏爆發出軌醜聞，昨天宣告退出球壇。由於他過去曾效力CBA多年，因此這項消息也在中國大陸發酵，陸媒《直播吧》也轉發這項消息。

楊敬敏近日遭男球迷爆料和前女友發生關係。楊敬敏昨天晚間直接在社群宣告「放棄一切」，將反省改過，回歸家庭，等於「原地退休」。

楊敬敏過去曾效力CBA7個賽季，因此被不少大陸球迷認識。《直播吧》引用台媒報導指出楊敬敏行為不檢點，連女籃教練都曾被騷擾。知名籃球論壇《虎撲》也轉發楊敬敏告別貼文及相關新聞，引發廣大球迷熱議。

儘管楊敬敏宣布離開球場，但風波尚未完全落幕，有台灣網友挖出一則2005年的PTT貼文，該文稱楊敬敏與某任女友交往期間，被3度抓包偷吃。第一次是趁女友出國、第二次是與異性出遊、第三次是直接在體育場外面被抓包。這三次偷吃對象都不同，也讓女方決定分手。

新北國王 楊敬敏

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