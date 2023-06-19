PLG／楊敬敏出軌牽扯到國王隊友 林力仁發文自清、不排除提告

新北國王隊當家球星「阿美戰士」楊敬敏身陷出軌風波，他昨晚宣布將退出球場、卸下球員工會理事長一職，但話題並沒有結束，他的隊友林力仁也遭網友影射，對此林力仁在個人社群發文自清，並強調他已將造謠留言截圖，會尋求法律途徑。

楊敬敏在Dcard被爆料出軌，隨後多名網友出來指證並貼出截圖，使他愛家形象一夕之間全毀，他本人昨晚深夜發王表達歉意，宣布退出球場，並卸下球員工會理事長一職。

事件爆發後，有網友指稱許多球員都有偷吃事蹟，同樣來自國王隊的林力仁也被點名。對此，林力仁發文澄清並無奈表示，受不了自己和老婆的社群媒體遭網友騷擾，已將造謠者留言截圖，不排除提告，他更透露自己的岳父正是律師。

他也轉發國王官方聲明，「對於網路上其他污衊新北國王球員、隊職員不實言論，任何無證據捕風捉影，球團為維護球員名譽，將蒐證並採取法律途徑。」

林力仁最後希望球迷將關注焦點放回台北富邦勇士，因為他們打造PLG史無前例的三連霸，他也奉勸網友，「不要再無聊到被我搜證提告。」