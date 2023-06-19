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籃球／備戰亞運 教練桑茂森點名曾文鼎很關鍵「分擔後衛工作」

中央社／ 台北19日電
中華男籃隊總教練桑茂森特別點出重披國家隊戰袍的曾文鼎，他指出曾文鼎能傳球、能策應、能投籃，在場上可以幫助後衛分攤不少工作。圖／報系資料照
中華男籃隊總教練桑茂森特別點出重披國家隊戰袍的曾文鼎，他指出曾文鼎能傳球、能策應、能投籃，在場上可以幫助後衛分攤不少工作。圖／報系資料照

杭州亞運的中華男籃培訓隊今天舉行開訓媒體日，儘管陳盈駿、林庭謙、曾文鼎等人沒有現身，但總教練桑茂森說：「今年這支球隊變化性高，尤其曾文鼎回歸對全隊幫助非常大。」

杭州亞運的中華男籃培訓隊已在6月15日報到開訓，但今天才在晧宇國際籃球中心舉行開訓媒體日。

首次當選中華男籃總教練的桑茂森在接受媒體聯訪時說：「這次組隊的過程和氣氛都很好，加上戴維斯、曾文鼎、劉錚這些老大哥都主動跳出來，徵召過程也很順利，大家都很想打好這次的亞運。」

2018年的雅加達亞運，中華隊在沒有外援的幫助下依舊一路殺到4強，今年在至少會有1名歸化球員的幫助下，外界對於拿牌的期望更高。

桑茂森笑說：「今年球隊裡可能很多球員的經驗都比我當教練還好，尤其多了一個回歸的曾文鼎，在場上就可以做很多變化，不用再像以往的中華隊一樣，球都得在後衛手上，阿鼎能傳球、能策應、能投籃，如果他在場上可以幫助後衛分攤很多工作。」

桑茂森也提到：「看得出來曾祥鈞這幾年跟著曾文鼎也學到很多，不論是瓊斯盃或者更重要的杭州亞運，這2名長人一定會扮演很重要的角色。」

在CBA征戰多年的32歲劉錚，這次同樣扮演球隊老大哥的角色，今天媒體日前他很早就抵達球場，並且進行個人的投籃練習。

劉錚說：「自從回台灣後都有自主練習，今天算是大家第一次到齊團練，我也是很期待。平常就有關注每個人比賽的影片，大家的個人能力都很出色，就看能磨合到什麼程度，尤其是阿巴西，他的體能、技術在亞洲算是相當出色，也希望他可以找到自己的定位。」

中華男籃培訓隊預計將集訓接近3個月，期間還將到日本移地訓練，參加瓊斯盃最後就是重頭戲9月底的杭州亞運。

亞運 中華隊 曾文鼎 劉錚

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