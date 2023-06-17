籃球／「魔獸條款」上路 球員賽前變動 未公告可退票

T1聯盟桃園雲豹去年因ＮＢＡ前球星「魔獸」霍華德臨時未上場，引發爭議。體育署為此制定「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，即起，業者須在賽前公告「可出賽球員」名單，若名單有變動，業者須在官網、社群媒體等公告，並說明理由，若沒做到，消費者可要求退費。

行政院消保處諮議陳世元指出，該定型化契約僅限國內運動比賽銷售的「單一場次票券」，「季票」不在適用範圍。另也加入黃牛票防範機制，非供自用的轉售圖利者，業者可拒絕退票。

體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，礙於出賽變數多，名單公告或廣告行銷時，球團也該註明公告的球員名單不一定上場，換句話說，若球員受傷臨時不出賽，雖該球員名單本來在公告陣容，仍符合賽前資訊規定，無退票問題。

針對退票機制，消費者可在賽事往前推七天內退票。陳世元解釋，若歸責消費者時，可收取最高票面金額一成的手續費。他說，業者應訂定入場規範，如不得攜帶玻璃瓶或鋁罐飲料、長柄雨傘、長腳架等入場，另考量南韓梨泰院踩踏事件，也要求售票數量不得超過比賽場館的「觀眾席數」或「各級主管機關所定人數」，也應投保公共意外險。

消保處簡任秘書陳星宏說，若球團、聯盟違法，主管機關可要求限期改正，若未改正，可裁罰三萬至五十萬元。