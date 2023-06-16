快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／因應「魔獸條款」 官網擬公告傷兵名單

中央社／ 台北16日電
因應「魔獸條款」，T1聯盟官網擬球季時公告傷兵名單。 報系資料照
因應「魔獸條款」，T1聯盟官網擬球季時公告傷兵名單。 報系資料照

行政院消保處通過運動賽事定型化契約，業者賽前應公告出賽名單，有變動須告知。職籃T1聯盟說，擬在官網公告傷兵名單，並提醒球團行銷時加註但書，以實際登錄和教練調度為主。

雲豹去年12月16日至18日遇到罕見3連戰情況，時任總教練劉嘉發受訪時曾透露，前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）3連戰都會出賽，而第3戰雲豹主場國體大綜合體育館湧進滿場1.8萬名球迷，霍華德儘管在登錄名單上，卻全場都待在板凳，讓球迷空歡喜一場。

行政院消保處今天公告，已審議通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，被外界視為「魔獸條款」，除了規範業者賽前應公告出賽名單外，名單發生變動時也應告知，並說明變動理由，否則消費者得要求退費。

契約同時也訂有但書，球團或教練有調度自主權，在「可出賽名單」內球員，並不代表一定會「上場」。

T1聯盟秘書長張樹人接受中央社記者訪問時表示，目前傾向維持比賽當天上午10時蒐集各隊登錄名單後公布，由於在週間訓練時，球員也可能會受傷，為保有彈性，不太可能將公告時程再往前，但有規劃下季在官網公告傷兵名單。

為避免涉及廣告不實，張樹人表示，會請各球團在行銷賽事或球員時，加註球員不一定會出賽，且最終仍以各隊公布登錄名單以及教練調度為主。

張樹人指出，由於各隊所使用的售票系統不太一樣，為減少爭議，會再與各球團討論，售票系統退票標準能否一致。

另一個職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）則是固定在賽前1小時公告兩隊球員登錄名單，對於消保處通過運動賽事定型化契約，PLG聯盟表示，因內部還需討論，暫不回應。

至於超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）現行都是依照國際籃球總會（FIBA）規則，賽前20分鐘確認出賽名單。

對於消保處規範，中華民國籃球協會秘書長李雲翔表示，會再進行瞭解，並在球團會議與各隊討論。

延伸閱讀

NBA／不明白魔獸非75大球星 韋德：他1千趴要入選

籃球／魔獸穿阿巴西球衣返家 IG發文曝想買一支球隊

T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

T1聯盟／魔獸控減薪破6成恐難續約 雲豹：一部分成激勵獎金

相關新聞

T1聯盟／因應「魔獸條款」 官網擬公告傷兵名單

行政院消保處通過運動賽事定型化契約，業者賽前應公告出賽名單，有變動須告知。職籃T1聯盟說，擬在官網公告傷兵名單，並提醒球...

籃球／Be Heroes經典賽7月登場 中華、世大運男籃內戰

2023 Be Heroes籃球經典賽將於7月1日在彰化體育館舉行，今年賽事將邀請到中華培訓隊以及世大運代表隊進行「英雄...

「魔獸條款」上路！ 球員變動賽前未公告可退票

T1聯盟桃園雲豹去年12月主場出賽，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因傷臨時未上場，引發1.8萬...

籃球／戴維斯與籃協商討重返中華隊 盼為亞運奪牌努力

昨天剛代表PLG新北國王隊結束PLG總冠軍賽程的戴維斯，今天立即與中華籃球協會祕書長李雲翔、副祕書長王志群商討參與中華隊...

PLG／新北國王Thank you圖剩11人 被忽略的球員發文質疑

新北國王本季登上例行賽龍頭寶座，順利打進總冠軍賽，卻被富邦勇士以4：2淘汰。賽後國王官方社群貼出感謝圖，但圖上竟只有11名球員。國王前鋒楊興治也發布IG限時動態寫下，「我印象中的國王隊好像不只11個人

PLG／季後補強點燃戰火 聯盟30日首次公佈自由球員名單

PLG總冠軍賽在昨天台北富邦勇士拋下藍色三連霸彩帶後落幕，緊接著各隊也都將進入休賽季展開補強腳步，而聯盟也在今天公布自由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦