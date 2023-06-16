T1聯盟／因應「魔獸條款」 官網擬公告傷兵名單

行政院消保處通過運動賽事定型化契約，業者賽前應公告出賽名單，有變動須告知。職籃T1聯盟說，擬在官網公告傷兵名單，並提醒球團行銷時加註但書，以實際登錄和教練調度為主。

雲豹去年12月16日至18日遇到罕見3連戰情況，時任總教練劉嘉發受訪時曾透露，前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）3連戰都會出賽，而第3戰雲豹主場國體大綜合體育館湧進滿場1.8萬名球迷，霍華德儘管在登錄名單上，卻全場都待在板凳，讓球迷空歡喜一場。

行政院消保處今天公告，已審議通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，被外界視為「魔獸條款」，除了規範業者賽前應公告出賽名單外，名單發生變動時也應告知，並說明變動理由，否則消費者得要求退費。

契約同時也訂有但書，球團或教練有調度自主權，在「可出賽名單」內球員，並不代表一定會「上場」。

T1聯盟秘書長張樹人接受中央社記者訪問時表示，目前傾向維持比賽當天上午10時蒐集各隊登錄名單後公布，由於在週間訓練時，球員也可能會受傷，為保有彈性，不太可能將公告時程再往前，但有規劃下季在官網公告傷兵名單。

為避免涉及廣告不實，張樹人表示，會請各球團在行銷賽事或球員時，加註球員不一定會出賽，且最終仍以各隊公布登錄名單以及教練調度為主。

張樹人指出，由於各隊所使用的售票系統不太一樣，為減少爭議，會再與各球團討論，售票系統退票標準能否一致。

另一個職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）則是固定在賽前1小時公告兩隊球員登錄名單，對於消保處通過運動賽事定型化契約，PLG聯盟表示，因內部還需討論，暫不回應。

至於超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）現行都是依照國際籃球總會（FIBA）規則，賽前20分鐘確認出賽名單。

對於消保處規範，中華民國籃球協會秘書長李雲翔表示，會再進行瞭解，並在球團會議與各隊討論。