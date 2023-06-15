PLG／新北國王Thank you圖剩11人 被忽略的球員發文質疑

新北國王本季登上例行賽龍頭寶座，順利打進總冠軍賽，卻被富邦勇士以4：2淘汰。賽後國王官方社群貼出感謝圖，但圖上竟只有11名球員。國王前鋒楊興治也發布IG限時動態寫下，「我印象中的國王隊好像不只11個人。」

國王本季打出27勝13敗戰績，搶下聯盟龍頭寶座，得到季後賽主場優勢。「士官長」楊敬敏衛冕年度MVP獎項、牧倫斯榮獲年度洋將、萊恩當選年度教練。楊敬敏、牧倫斯及林書緯都入選年度第一隊，戴維斯和曼尼高也入選年度第二隊，展現堅強戰力。

不過球隊GM毛加恩季中沒有順利補強第3名洋將，最終造成影響，國王在總決賽中無法更換洋將抗衡「勇士雙塔」，被許多球迷視為輸球原因之一。球迷除了對毛加恩不滿外，國王官方感謝圖僅11人也引發質疑，因為事實上國王共有19名球員，不在感謝圖的球員只是未獲得上場機會。楊興治也是被忽略的一員，他發文寫下，「我印象中的國王隊好像不只11個人。」

除了楊興治之外，沒在感謝圖上的還有林力仁、林仕軒、李威廷、李睿騏、高承恩、曾于豪及聶歐瑪，部分球迷也替這幾位球員抱屈。