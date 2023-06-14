PLG／41歲林志傑依舊猛 讚國王是可敬對手

台灣職籃PLG台北富邦勇士在總冠軍賽系列賽以4比2扳倒新北國王，完成3連霸。41歲林志傑今天封王戰攻下23分，他表示，這個系列賽每1場都很艱難，並稱讚國王是可敬的對手。

富邦勇士洋將強森（Chris Johnson）、林志傑今天總冠軍賽第6戰分別拿下27分、23分，率隊以118比104擊敗新北國王，在7戰4勝制系列賽拿下第4場勝利，締造3連霸。而國王後衛林書緯儘管攻下37分，創下聯盟季後賽非洋將球員單場得分紀錄，仍未能幫助球隊贏球。

林志傑6月11日剛過41歲生日，今天封王戰上場超過32分鐘，且第3節獨攬11分，成為全場勝負關鍵，台灣職籃P. LEAGUE+賽後公布冠軍賽MVP票選結果，最後由強森拿下9張5分、總分53分獲選，林志傑以43分排名第2。

回顧6場總冠軍賽，林志傑認為，每1場都非常困難，並稱讚國王隊是非常可敬的對手，「兩隊都呈現最好的比賽內容，真的太累了」。

對於完成3連霸，林志傑表示：「真的太不容易了，現在心裡想的就是，趕快跟隊友好好慶祝一下，把自己疲勞忘記。」

林志傑即使已經41歲，在場上依舊具有一定宰制力，他強調，41歲就是41歲，主要是靠著平時訓練累積而成，無論季後賽狀況好壞，都保持自己的節奏，「知道季後賽跟冠軍賽不好打，所以要保持自己身體狀態， 後面靠著意志力撐到最後」。