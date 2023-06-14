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PLG／勇士強森獲選冠軍賽MVP 哽咽喊美夢成真

中央社／ 台北14日電

台灣職籃PLG衛冕軍台北富邦勇士總冠軍賽系列賽以4比2擊退新北國王，連3年稱霸，洋將強森獲選MVP，他哽咽地說，自己已經37歲，感謝球隊相信他，並直呼美夢成真。

台灣職籃P. LEAGUE+衛冕軍富邦勇士今天總冠軍賽第6戰以118比104擊退新北國王，7戰4勝制系列賽以4比2勝出，完成3連霸，強森（Chris Johnson）此役攻下全隊最高27分，抓下9籃板、送出3助攻，且首節與國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）分庭抗禮，有助穩住球隊氣勢。

前2年總冠軍賽，都由勇士洋將辛特力（MichaelSingletary）獲選最有價值球員（MVP），但辛特力本季總冠軍賽系列賽表現不如以往，反倒是洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）連5戰先發，且總冠軍賽搭配強森（Chris Johnson）出賽，雙塔組合勝率百分之百。

強森在總冠軍賽系列賽出賽4場，場均進帳23.25分、13.5籃板、2助攻，憑藉著出色表現，獲得冠軍賽MVP殊榮，他除了謝謝球團外，也感謝隊友，他認為隊友們都是非常棒的職業球員。

強森表示：「如果球季剛開打的時候，你跟我說，我會拿下FMVP，我會覺得這不是真實的，因為我已經37歲，但球團還是相信我，並選擇我，這是美夢成真的一刻。」

強森謙虛地指出，他絕對不是贏球關鍵，並將功勞歸功於團隊每名球員，「如果沒有隊友，我絕對不會拿到獎項，這是我見過最無私的球隊」。

強森也和一旁的妻子分享這份殊榮，他表示：「感謝我的妻子，因為她就是我的一切，在我的職業生涯經歷過不少高低起伏的時候，妻子和家人都一路陪著我度過。」

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