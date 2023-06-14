快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

籃球／魔獸穿阿巴西球衣返家 IG發文曝想買一支球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
魔獸(中)、阿巴西(左)。 報系資料照
魔獸(中)、阿巴西(左)。 報系資料照

魔獸霍華德（Dwight Howard）結束來台首個賽季，日前終於返美和家人團聚，他稍早在個人Instagram發文並附上一段影片，影片中他穿著T1聯盟中信特攻隊阿巴西的球衣，他也在文中透露，想買下一支球隊。

霍華德用英文寫下返美這幾天的感受，「我真的很開心能回家陪伴孩子和家人，我等不及這個夏天和你們一起幹大事。」霍華德也再度提到台灣，「我愛台灣的一切，我永遠不會忘記我們今年創造的經歷。我們像家人一樣相聚，擠爆整座球場，鼓舞很多年輕人！那些都是沒辦法用價值衡量的事。事實上，我在考慮買下一支球隊。」

霍華德也用中文向台灣球迷喊話，「台灣永遠會是我生命中很重要的一部分！我甚至用你們送給我的藝術創作和禮物替換了我家裡的大部分畫像，如果你們像我一樣記住這段美好的經歷並希望我回來，請給我一個愛心符號。」

據美媒《HoopsHype》統計，霍華德生涯在NBA光靠球員合約，就領了約2.45億美元。不過他沒透露要買什麼類型的球隊，也無法確定他是不是在開玩笑。

魔獸 霍華德 阿巴西

相關新聞

籃球／魔獸穿阿巴西球衣返家 IG發文曝想買一支球隊

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）結束來台首個賽季，日前終於返美和家人團聚，他稍早在個人Instagram發文並附上一段影片，影片中他穿著T1聯盟中信特攻隊阿巴西的球衣，他也在文中透露，想買

PLG／林之晨球場怒丟水瓶損形象 台灣大決議記過處分

針對台灣大哥大總經理林之晨日前在職籃總冠軍賽中怒丟水瓶的行為，台灣大薪酬委員會今天討論，決議建請董事會給予記過處分，將影...

PLG／意外連莊年度MVP 楊敬敏喊沒退路

今天總冠軍賽第5戰前領到年度MVP獎盃，新北國王「阿美戰士」楊敬敏再以23分表現證明身手，但關鍵時刻國王沒能擋下台北富邦...

圖輯／PLG總冠軍賽勇士擊敗國王聽牌 有望本周三封王

PLG總冠軍賽第5戰，衛冕軍台北富邦勇士今晚踢館新北國王主場，勇士隊在塞瑟夫、強森及林志傑合力攻下68分的帶領下，終場以...

PLG／傷手指休3戰回歸 蔡文誠：球隊需要就盡力表現

PLG總冠軍賽第一戰就傷到右手中指，衛冕軍台北富邦勇士隊長蔡文誠休息3場後在今天第5戰復出，他上半場出賽7分鐘就高效率攻...

PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

勝隊就能取得「聽牌」優勢的PLG總冠軍賽第5戰，衛冕軍台北富邦勇士雖浪費最多18分領先，第四節遭主場的新北國王追平，但洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦