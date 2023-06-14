籃球／魔獸穿阿巴西球衣返家 IG發文曝想買一支球隊

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）結束來台首個賽季，日前終於返美和家人團聚，他稍早在個人Instagram發文並附上一段影片，影片中他穿著T1聯盟中信特攻隊阿巴西的球衣，他也在文中透露，想買下一支球隊。

霍華德用英文寫下返美這幾天的感受，「我真的很開心能回家陪伴孩子和家人，我等不及這個夏天和你們一起幹大事。」霍華德也再度提到台灣，「我愛台灣的一切，我永遠不會忘記我們今年創造的經歷。我們像家人一樣相聚，擠爆整座球場，鼓舞很多年輕人！那些都是沒辦法用價值衡量的事。事實上，我在考慮買下一支球隊。」

霍華德也用中文向台灣球迷喊話，「台灣永遠會是我生命中很重要的一部分！我甚至用你們送給我的藝術創作和禮物替換了我家裡的大部分畫像，如果你們像我一樣記住這段美好的經歷並希望我回來，請給我一個愛心符號。」

據美媒《HoopsHype》統計，霍華德生涯在NBA光靠球員合約，就領了約2.45億美元。不過他沒透露要買什麼類型的球隊，也無法確定他是不是在開玩笑。