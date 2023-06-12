PLG／傷手指休3戰回歸 蔡文誠：球隊需要就盡力表現

PLG總冠軍賽第一戰就傷到右手中指，衛冕軍台北富邦勇士隊長蔡文誠休息3場後在今天第5戰復出，他上半場出賽7分鐘就高效率攻下9分，最終助隊以111：105擊敗新北國王，請下關鍵的「聽牌」優勢，連隊友「野獸」林志傑都大讚蔡文誠帶給團隊的幫助。

蔡文誠第一戰後傳出是中指第一指節骨折，今天他解釋傷處其實不確定狀況，賽後中指就泡在冰水中冰敷的他解釋，第一戰後手指腫脹，無法檢查，之後透過針灸、吃中藥休養，傷處已經從刺痛到現在像是「吃蘿蔔」的挫傷，將等總冠軍系列賽全部結束再就醫確定傷勢。

連坐3場板凳，蔡文誠透露最初心情很難過，「不能幫助球隊，後來Chris（領隊蔡承儒）找我聊一下，有比較開心、釋懷，用不同方式幫助球隊。」他提到第2戰和第3戰時手傷就有好轉，儘管出手仍會疼痛，但只要球隊有需要，自己就會盡力幫助團隊。

相隔9天再上陣，蔡文誠坦言今天跑動還是有點喘，但仍會做好自己本分，也希望帶給團隊好的化學變化。今天攻下15分的「野獸」林志傑提到，身為隊長的蔡文誠總是以身作則，能不能上場都會給隊友很大鼓勵，今天中場時也有集合隊友，說些鼓勵、激勵的話，是團隊重要存在。

38歲的蔡文誠「輩份」小林志傑一些，不過兩人有好交情，彼此無話不談，蔡文誠笑說：「傑哥昨天生日，我有和他說生日快樂，他問我能不能打？我說可以打，他也很開心。」

可能「封王」的第6戰兩天後就要舉行，蔡文誠能否再上陣？持續冰敷手指的他說：「不知道，就是做好準備。」勇士總教練許晉哲倒是直接說，只要蔡文誠手傷沒問題，人員就不會變動。