聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／傷手指休3戰回歸 蔡文誠：球隊需要就盡力表現

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
富邦勇士隊蔡文誠。 富邦勇士隊提供
富邦勇士隊蔡文誠。 富邦勇士隊提供

PLG總冠軍賽第一戰就傷到右手中指，衛冕軍台北富邦勇士隊長蔡文誠休息3場後在今天第5戰復出，他上半場出賽7分鐘就高效率攻下9分，最終助隊以111：105擊敗新北國王，請下關鍵的「聽牌」優勢，連隊友「野獸」林志傑都大讚蔡文誠帶給團隊的幫助。

蔡文誠第一戰後傳出是中指第一指節骨折，今天他解釋傷處其實不確定狀況，賽後中指就泡在冰水中冰敷的他解釋，第一戰後手指腫脹，無法檢查，之後透過針灸、吃中藥休養，傷處已經從刺痛到現在像是「吃蘿蔔」的挫傷，將等總冠軍系列賽全部結束再就醫確定傷勢。

連坐3場板凳，蔡文誠透露最初心情很難過，「不能幫助球隊，後來Chris（領隊蔡承儒）找我聊一下，有比較開心、釋懷，用不同方式幫助球隊。」他提到第2戰和第3戰時手傷就有好轉，儘管出手仍會疼痛，但只要球隊有需要，自己就會盡力幫助團隊。

相隔9天再上陣，蔡文誠坦言今天跑動還是有點喘，但仍會做好自己本分，也希望帶給團隊好的化學變化。今天攻下15分的「野獸」林志傑提到，身為隊長的蔡文誠總是以身作則，能不能上場都會給隊友很大鼓勵，今天中場時也有集合隊友，說些鼓勵、激勵的話，是團隊重要存在。

38歲的蔡文誠「輩份」小林志傑一些，不過兩人有好交情，彼此無話不談，蔡文誠笑說：「傑哥昨天生日，我有和他說生日快樂，他問我能不能打？我說可以打，他也很開心。」

可能「封王」的第6戰兩天後就要舉行，蔡文誠能否再上陣？持續冰敷手指的他說：「不知道，就是做好準備。」勇士總教練許晉哲倒是直接說，只要蔡文誠手傷沒問題，人員就不會變動。

蔡文誠休息3戰後復出。記者侯永全／攝影
蔡文誠休息3戰後復出。記者侯永全／攝影

延伸閱讀

PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

PLG／蔡文誠神奇復出 勇士半場領先國王11分

PLG／勇士神調度殺出張文平 許晉哲：你永遠不知道我會用誰

PLG／相信林志傑！許晉哲：他說可以就會留在場上

相關新聞

PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

勝隊就能取得「聽牌」優勢的PLG總冠軍賽第5戰，衛冕軍台北富邦勇士雖浪費最多18分領先，第四節遭主場的新北國王追平，但洋...

PLG／意外連莊年度MVP 楊敬敏喊沒退路

今天總冠軍賽第5戰前領到年度MVP獎盃，新北國王「阿美戰士」楊敬敏再以23分表現證明身手，但關鍵時刻國王沒能擋下台北富邦...

圖輯／PLG總冠軍賽勇士擊敗國王聽牌 有望本周三封王

PLG總冠軍賽第5戰，衛冕軍台北富邦勇士今晚踢館新北國王主場，勇士隊在塞瑟夫、強森及林志傑合力攻下68分的帶領下，終場以...

PLG／傷手指休3戰回歸 蔡文誠：球隊需要就盡力表現

PLG總冠軍賽第一戰就傷到右手中指，衛冕軍台北富邦勇士隊長蔡文誠休息3場後在今天第5戰復出，他上半場出賽7分鐘就高效率攻...

PLG／蔡文誠神奇復出 勇士半場領先國王11分

PLG總冠軍賽第5戰今天登場，衛冕軍台北富邦勇士前一場落敗後，今天洋將再度變陣，將2連勝組合強森和塞瑟夫再派上場，第一戰...

籃球名人專題講座2.0 SBL前台銀隊教頭韋陳明積極面對人生

台灣銀行男籃隊襄理、前總教練韋陳明，11日回到40餘年前的母校大倫國中，為小學弟妹及家長們講述他的籃球人生，就像教誨自家兒子般，希望以正確的觀念建立積極的態度面對籃球和人生，「只要在乎的事情就必須完成

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦