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PLG／蔡文誠神奇復出 勇士半場領先國王11分

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
富邦勇士隊曾文誠。 富邦勇士隊提供
富邦勇士隊曾文誠。 富邦勇士隊提供

PLG總冠軍賽第5戰今天登場，衛冕軍台北富邦勇士前一場落敗後，今天洋將再度變陣，將2連勝組合強森和塞瑟夫再派上場，第一戰右手中指第一節骨折的蔡文誠也回歸，上半場就貢獻勇士本土最高的9分，助隊半場取得61：50領先。

前4戰兩隊各拿2勝，今天形同「聽牌」關鍵戰，作客的勇士開賽不到4分半就打出13：2攻勢，國王暫停後靠洋將曼尼高飆進外線止血；6分10秒楊敬敏卡位時遭勇士洋將強森撞倒，讓球迷一陣鼓譟，下波塞瑟夫遭吹犯規後勇士已達加罰狀態，牧倫斯2罰俱中後追到10：15，但國王有塞瑟夫單節13分領軍，首節仍取得32：22領先。

第二節第一個攻防就發生意外，勇士曾祥鈞阻擋國王洋將牧倫斯時「坐飛機」，落地撐到手，打不到30秒就下場；7分11秒曼尼高阻擋周桂羽快攻被吹違反運動精神犯規，周桂羽罰球後勇士仍有球權，「野獸」林志傑切入助勇士領先擴大到49：31。

國王雖有曼尼高個人連拿5分追分，但張宗憲拋投、周桂羽切入再將比分拉大，國王靠楊敬敏讀秒階段飆進外線，才以50：61緊咬比數。

勇士上半場就有8人有得分紀錄，塞瑟夫16分、蔡文誠9分、林志傑和周桂羽各8分，張宗憲也有7分；主場的國王以曼尼高15分最高，牧倫斯13分、楊敬敏10分。

富邦勇士隊蔡文誠。 記者侯永全攝影
富邦勇士隊蔡文誠。 記者侯永全攝影

富邦勇士洋將塞瑟夫(左)。 記者侯永全攝影
富邦勇士洋將塞瑟夫(左)。 記者侯永全攝影

新北國王隊楊敬敏(右)。 記者侯永全攝影
新北國王隊楊敬敏(右)。 記者侯永全攝影

富邦勇士 國王 曼尼

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