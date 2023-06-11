快訊

抵北京受困機場…傳梅西反問「台灣不是中國？」大陸海關無語

MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

北一女「最棒畢典致詞」逼哭媽媽們 校友捐款只求與已逝同窗留名永存

籃球名人專題講座2.0 SBL前台銀隊教頭韋陳明積極面對人生

聯合新聞網／ 綜合報導
SBL前台銀隊教頭韋陳明。 台灣籃球名人堂協會提供
SBL前台銀隊教頭韋陳明。 台灣籃球名人堂協會提供

台灣銀行男籃隊襄理、前總教練韋陳明，11日回到40餘年前的母校大倫國中，為小學弟妹及家長們講述他的籃球人生，就像教誨自家兒子般，希望以正確的觀念建立積極的態度面對籃球和人生，「只要在乎的事情就必須完成」，所以能快樂的打球又打造出自己的人生。

主持人台灣籃球名人堂協會副理事長石德忠，勉勵大家學習大學長韋陳明的籃球精神，就算不打籃球，也能在生活中發揮籃球精神。

韋陳明在SBL20年歷史中三度出任台灣銀行隊總教練，證明其為最可靠的教練人選，從改變輸球文化、栽培新秀做起，也是第一位帶領球隊殺進季後賽的總教練，但是同樣敵不過別隊的挖角，由韋陳明訓練成熟的何守正、楊敬敏、郭少傑、陳侑昫、余純安、都有不凡表現。

韋陳明特別介紹台銀隊的小巨人─簡明富，他投入籃球到極致程度，場上的亮麗表現是基於背後若練的辛酸，真是籃球員的表率，然而人生還有籃球以外的很多領域，也需要理財規畫來保障生活，而且隨著時代演進，要多考幾張證照為自己加分。

人生的每一個階段都面臨抉擇，幼年時在苗栗大倫國中幸運進入籃球隊，誰也不知道可以打到全國冠軍，還出國比賽為國爭光，接著高中、大學階段已嶄露頭角，參加了亞青賽、世青賽、世大運，再進入成人籃壇入選亞運培訓隊，在台灣銀行男籃隊落戶，從球員到總教練，又取得正式行員一步步升到襄理，為愛打籃球的朋友作出了示範動作。

再回母校大倫國中，韋陳明想起以前在校時都是中午時分頂著大太陽練球，教練說那樣體能才練得好，看看母校的發展，田徑場中間的水泥籃球場，變成了風雨籃球場，再興建體育館變成室內籃球場，而且再度翻修地板，小學弟妹們實在太幸福了，也希望他們能以正確的人生觀來面對自己喜愛的籃球。

SBL前台銀隊教頭韋陳明(中)與台灣籃球名人堂協會理事長王信良(左二)、副理事長石德忠(右二)。 台灣籃球名人堂協會提供
SBL前台銀隊教頭韋陳明(中)與台灣籃球名人堂協會理事長王信良(左二)、副理事長石德忠(右二)。 台灣籃球名人堂協會提供

小學 理財 世大運

相關新聞

籃球名人專題講座2.0 SBL前台銀隊教頭韋陳明積極面對人生

台灣銀行男籃隊襄理、前總教練韋陳明，11日回到40餘年前的母校大倫國中，為小學弟妹及家長們講述他的籃球人生，就像教誨自家兒子般，希望以正確的觀念建立積極的態度面對籃球和人生，「只要在乎的事情就必須完成

WNBA／從俄獲釋美國女籃球星格林納被網紅挑釁 聯盟譴責

去年12月從俄羅斯監獄獲釋的美國女子職籃（WNBA）格林納，今天在機場準備搭機時，和鳳凰城水星隊（PhoenixMerc...

PLG／勇士隊球迷丟水瓶…他也是其中之一 台灣大總經理林之晨道歉

PLG台北富邦勇士隊今天在總冠軍賽第4戰在主場上一路挨打，第四節時，還發生場邊球迷將水瓶丟入場中的意外插曲，而台灣大總經...

PLG／勇士總冠軍賽第4戰改派辛特力 教頭揭原因

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天總冠軍賽第4戰出戰新北國王，洋將改派辛特力，總教練許晉哲說，考量辛特力休兵2...

PLG／球迷不滿判決丟水瓶 富邦勇士：G6與下一季不得進場

台北富邦勇士隊今天與新北國王隊在台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，不過卻在比賽進入第4節時發生了球迷因不滿判決將水瓶扔進...

PLG／主場發生丟水瓶事件 富邦勇士主帥許晉哲代表致歉

台北富邦勇士隊今天在總冠軍賽第4戰於主場一路挨打，還在第四節時發生了場邊球迷將水瓶丟入場中的意外插曲，而富邦勇士總教練許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦