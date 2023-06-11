籃球名人專題講座2.0 SBL前台銀隊教頭韋陳明積極面對人生

台灣銀行男籃隊襄理、前總教練韋陳明，11日回到40餘年前的母校大倫國中，為小學弟妹及家長們講述他的籃球人生，就像教誨自家兒子般，希望以正確的觀念建立積極的態度面對籃球和人生，「只要在乎的事情就必須完成」，所以能快樂的打球又打造出自己的人生。

主持人台灣籃球名人堂協會副理事長石德忠，勉勵大家學習大學長韋陳明的籃球精神，就算不打籃球，也能在生活中發揮籃球精神。

韋陳明在SBL20年歷史中三度出任台灣銀行隊總教練，證明其為最可靠的教練人選，從改變輸球文化、栽培新秀做起，也是第一位帶領球隊殺進季後賽的總教練，但是同樣敵不過別隊的挖角，由韋陳明訓練成熟的何守正、楊敬敏、郭少傑、陳侑昫、余純安、都有不凡表現。

韋陳明特別介紹台銀隊的小巨人─簡明富，他投入籃球到極致程度，場上的亮麗表現是基於背後若練的辛酸，真是籃球員的表率，然而人生還有籃球以外的很多領域，也需要理財規畫來保障生活，而且隨著時代演進，要多考幾張證照為自己加分。

人生的每一個階段都面臨抉擇，幼年時在苗栗大倫國中幸運進入籃球隊，誰也不知道可以打到全國冠軍，還出國比賽為國爭光，接著高中、大學階段已嶄露頭角，參加了亞青賽、世青賽、世大運，再進入成人籃壇入選亞運培訓隊，在台灣銀行男籃隊落戶，從球員到總教練，又取得正式行員一步步升到襄理，為愛打籃球的朋友作出了示範動作。

再回母校大倫國中，韋陳明想起以前在校時都是中午時分頂著大太陽練球，教練說那樣體能才練得好，看看母校的發展，田徑場中間的水泥籃球場，變成了風雨籃球場，再興建體育館變成室內籃球場，而且再度翻修地板，小學弟妹們實在太幸福了，也希望他們能以正確的人生觀來面對自己喜愛的籃球。