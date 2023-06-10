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PLG／對啦啦隊有輕佻舉動 曾祥鈞道歉、富邦勇士告誡

聯合新聞網／ 綜合報導
曾祥鈞第三戰後被鏡頭捕捉到有輕挑舉動，立刻在網路被「炎上」，不過他立即發文道歉。 聯合報系資料照
曾祥鈞第三戰後被鏡頭捕捉到有輕挑舉動，立刻在網路被「炎上」，不過他立即發文道歉。 聯合報系資料照

「Me Too」風波在國內延燒，讓近期外界對公眾人物的一舉一動都放大檢視，也燒到了PLG總冠軍賽，富邦勇士中鋒曾祥鈞第三戰後被鏡頭捕捉到有輕佻舉動，立刻在網路被「炎上」，不過他立即發文道歉，勇士球團也明快回應。

曾祥鈞是在第三戰半場走回休息室時，對走在前頭的Fubon Angels成員檸檬做出揮拍動作，在該鏡頭角度下像是「隔空拍臀」，加上他喊出「真香」一詞，儘管未實際碰觸，仍遭解讀為有騷擾嫌疑，使得網友爭相批評。

意識到自己做了錯誤舉動，曾祥鈞很快在社群發布限動道歉，「以後我會謹言慎行，不好意思造成妳的困擾」，並標註檸檬。

而女孩檸檬也轉發動態釋出善意，「沒事！今天請為勇士拿下勝利！」同時透過球團表示請外界步要在針對此事討論造成球員壓力，自己完全不受影響。

勇士球團也很快回應，已告誡曾祥鈞，「公眾人物言行舉止受高度檢視，必須引以為誡。」

空拍 社群 限動 意識

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