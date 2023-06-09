籃球／貴州「村BA」大爆紅 平均上座率遠勝CBA賽事

貴州台盤村舉辦多年的草根籃球賽爆紅後，不但感動無數民眾，博得「村BA」的美名，也為當地帶來可觀收益。中國官方7日宣布，今年將舉辦村BA全國大賽，10月登場的總決賽就辦在台盤村。

中國農業農村部辦公廳、體育總局辦公廳7日下發通知，宣布「全國和美鄉村籃球大賽（村BA）」將於今年6月在全國各省區市全面展開。官方稱，這是為了「助力全面推進鄉村振興、加快建設農業強國。」但隨即引發質疑聲浪，擔憂官方介入後，村BA恐將變質。

公開資訊顯示，位於貴州台江縣的台盤村，是一個人口只有3千多的小村落，92%是苗族人。台江縣2020年才摘掉「國家級貧困縣」的帽子，是中共「脫貧攻堅」的重點地區，迄今仍在防止當地返貧。

台盤村每逢「六月六」苗族慶豐收的吃新節舉辦籃球賽已有數十年的歷史，他們在被農田包圍的簡陋場地比賽，村民們則敲著鍋碗瓢盆加油；中場休息時段沒有美麗的啦啦隊，而是苗族傳統歌舞表演。

綜合陸媒報導，2022年7月30日至8月2日，台盤村舉辦貴州省「美麗鄉村」籃球聯賽，因為火熱的現場氛圍和「接地氣」的辦賽風格，經由短影音傳播在網路爆紅，博得「村BA」的美名。

今年3月25至27日，當地舉辦總決賽，3天湧入來自全國各地逾10萬人，平均每場比賽2萬多人，規模不但遠勝中國職籃CBA賽事的平均上座率，甚至還超過NBA勇士隊主場滿座的1萬8000人。

「村BA」決賽當天，CBA也在同一天舉辦全明星賽。結果在輿論關注度，中國最強的10個籃球明星，完全被貴州的10個農民碾壓。

據統計，比賽期間現場觀看人次超過10萬，全網流覽量突破30億人次。台江縣旅遊綜合收入大幅提高，農產品、旅遊、餐飲等消費成倍增長。比賽期間共接待遊客18.19萬人次，實現旅遊綜合收入人民幣5516萬元（約新台幣2.4億元）。

眼見村BA民氣可用又有含金量，中國官方現在介入要辦全國大賽，強調辦賽原則是：堅持農民主體、堅持務實簡約、堅持安全有序、堅持農趣農味。

通知明定，大賽以農民為主體組建參賽隊伍，每隊最多12名球員須來自同一鄉鎮；曾在CBA、NBL（全國男子籃球聯賽）註冊過的球員不得參賽。

官方要求各地充分利用現有場地設施簡約辦賽，不鋪張浪費、不亂收費、不增加基層和農民負擔。賽事組織「不貪大求洋、不做表面文章」，並防止形式主義和鋪張浪費，嚴禁藉機向農民群眾收費牟利。

官方還要求各地做好宣傳，充分發揮傳統媒體和新媒體作用，多管道多方式宣傳賽事活動，形成全媒體傳播矩陣。

許多評論指出，「村BA」之所以會感動中國無數民眾引發熱潮，主因是中國體壇頻頻爆發打假球、貪腐醜聞讓球迷們失望之際，台盤村展現了對籃球的純粹熱愛，發揮了真正的體育精神。

然而這個鄉村賽事，如今鯉魚跳龍門，躍為31個省區市2000餘縣參與的全國性農民籃球賽，已在社群引發質疑聲浪。

在微博相關討論串，網友強調：「為啥村BA這麼有活力，就是因為沒有你們插手」；「人家搞的好好的，村民們自娛自樂，你非得插這一手，真多餘」；「就民間自己好好玩不行嗎？別那麼多目的性……這又要搞成足協了」。

還有網友反問：「6到10月，（農村）忙得要死，誰給你打比賽？」、「北方農村都破敗成啥樣了……還打球呢？年輕人能見到幾個？」許多人嘆，「最後一片淨土沒了」。

廣州日報今天發表評論提醒，「村BA」一旦「轉正」成為正式比賽項目，沾染了名利之後，一些「看不見的手」便可能不請自到，甚至為了自身利益，在行業內興風作浪、搞怪作妖。譬如籃球聯賽，個別俱樂部為了自身利益竟讓球員打假球。

評論強調，當「村BA」的含金量越來越高時，會不會出現「冒牌農民」、打假球等怪事呢？很難說，須提防。