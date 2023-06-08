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PLG／勇士神調度殺出張文平 許晉哲預告蔡文誠回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
富邦勇士射手張文平（右）開心與隊友慶祝。記者季相儒／攝影
富邦勇士射手張文平（右）開心與隊友慶祝。記者季相儒／攝影

雖傷了本土大將蔡文誠，PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天有板凳奇兵，新秀簡廷兆貢獻10分，季後賽得分掛蛋的張文平更貢獻3記三分彈，加上洋將強森29分、25籃板的「雙20」表現，下半場逆轉新北國王，以97：91守護主場勝利，系列賽取得2比1優勢。

張文平季後賽首輪沒上場紀錄，總冠軍賽也只有第2戰出賽2分鐘，但今天成為「奇兵」，第二節連2記三分球加上2抄截，讓主場7千名滿場球迷歡聲雷動；下半場他再追加一記外線，單場6投3中的三分球表現，是勇士團隊今天外線34投8中的最大亮點。

許晉哲提到，張文平主要工作就是蔡文誠無法上場時作為周桂羽替補，上場防守國王外援曼尼高，第2戰成效並沒太好，看影片修正後，今天就有不錯表現，他強調說：「張文平我看中的是防守，外線是加分。」

蔡文誠冠軍賽第一戰就因撲球造成右手中指第一節骨折，不過許晉哲今天也預告，蔡文誠其實今天就一直想上場，考量時間太短才讓他連兩場休息，不過周六進行的第4戰就可能回歸。

勇士2連勝的洋將配置都是強森搭塞瑟夫，前兩年的總冠軍賽MVP辛特力是否還會上場？許晉哲笑說：「當然有，你永遠不知道我下一場會用誰，有想到我會用張文平嗎？沒有嘛。」

今天上場26分鐘的張文平也感謝隊友和教練團給信心，尤其自己進球、抄截後，隊友給的反應給自己許多激勵，他說：「這是總冠軍賽，我們都要做好準備，今天我們就有準備好，現在還有2場勝利要拿。」

富邦勇士射手張文平替補上場飆進3顆三分球後奮力吶喊。記者季相儒／攝影
富邦勇士射手張文平替補上場飆進3顆三分球後奮力吶喊。記者季相儒／攝影

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