T1聯盟／霍華德控雲豹延遲付薪 雲豹打臉「並非魔獸所說」

NBA巨星霍華德雖已離台，但「魔獸劇場」持續上演，離境時不捨落淚的霍華德受訪表示，雲豹提出的續約調降降薪幅度高達6成5且延遲支付薪水，下季恐怕無法重回台灣，雲豹球團先回應薪資是「計算方式不同」造成差異，且說明本月6日已經支付最後一期薪資，並解釋合約相關狀況，並非如霍華德所說的「延遲付薪」。

根據雲豹球團所說，霍華德5月31日退房返國，球團所提供的住處需要進行整理、清潔與修繕，衍生出相關費用所費不貲，球團與房東已在3日內完成相關清點與工作，也向球團回報所需費用。

雲豹執行長張建偉在得知消息並思考後，決定由球團吸收相關費用，並在6月6日告知霍華德和「魔獸」團隊，並在當日支付最後一期薪資。

據雲豹表示，與霍華德合約中，本來就載明球團僅支付房租，其他費用都是由球員負擔，原本是要結算後再付給霍華德剩餘薪資，但球團決定自行吸收，完全沒有扣相關費用，執行長在知道情況後馬上就處理，才會造成時間上落差。

至於雲豹和霍華德是否有機會再續前緣？雙方仍在洽談中，雲豹球團不會再回應。