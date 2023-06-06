T1聯盟／魔獸心目中的夢幻隊友 點名這4位國內頂級球星

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年來台加盟桃園永豐雲豹隊灣掀起一陣旋風。他今年2月28日參加T1聯盟明星賽，當時和不少國內明星球員合作，4位頂級球員也成為他心目中理想的隊友。

據《中央社》報導，雲豹執行長張建偉今在聯訪時證實4名球員分別是台啤英熊蔣淯安、高雄海神胡瓏貿、中信特攻阿巴西和曾文鼎。

張建偉表示，「霍華德也很享受這樣的效果，所以有提出理想的隊友人選 。當初就是打完明星賽後，霍華德有說想要阿巴西、蔣淯安、胡瓏貿、曾文鼎等4人當隊友，球團方面當然也會盡量努力，如果能補足的話，相信薪資就不會是霍華德心中唯一的考量點。」

魔獸先前曾招募多位NBA大咖球星來台打球，但很明顯就是玩笑話，今天傳出的這組「T1夢幻隊」雖看似實際，但成型的機率也是微乎其微。