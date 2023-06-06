快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

PLG／白曜誠全勤出賽受重用 攻守數據亮眼勇奪新人王

中央社／ 台北6日電
桃園璞園領航猿的選秀探花白曜誠獲選PLG本季新人王。 截圖自PLG粉絲團
桃園璞園領航猿的選秀探花白曜誠獲選PLG本季新人王。 截圖自PLG粉絲團

台灣職籃P. LEAGUE+ 今天公布2022-23年度新人王得主，桃園璞園領航猿的選秀探花白曜誠本季加盟就全勤出賽，受到球隊重用，加上各項攻守數據亮眼，獲選新人王。

領航猿去年P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟選秀會，在首輪選進2名好手，除了選秀狀元張鎮衙外，另1名就是畢業於義守大學的後衛白曜誠，白曜誠也成為選秀探花。

PLG聯盟今天公布新人王得主，白曜誠在30張選票中，拿下21張5分、以總分117分，成為年度新人王。

PLG聯盟表示，白曜誠職籃生涯首季總計40場出賽（11場先發），上場時間25分34秒，為本季唯一超過25分鐘的新人。

白曜誠儘管大部分時間都是從板凳出發，但往往一上場就能提供球隊有效的火力支援及組織進攻。根據PLG聯盟統計，白曜誠每場平均繳出5.6分、2.9籃板、3.8助攻、0.8抄截，4項主要的攻守數據，都排在同梯的前2名。

延伸閱讀

PLG／林志傑將滿41歲未退化 出賽時間創P聯盟生涯最長

中職／選秀度小年 猿隊曾總放眼大學生

NBA／溫班亞瑪大秀胯下換手暴扣 新人王盤口只有他與其他

影／遠見調查許淑華奪新人王 卻因垃圾這項墊底

相關新聞

T1聯盟／霍華德想加薪還在談 雲豹執行長：有找更大咖球星

隨著「魔獸」霍華德約滿離台，T1職業籃球聯盟桃園雲豹話題不斷，球團執行長張建偉今天特地召開說明會證實，「球隊和霍華德希望...

T1聯盟／曝可能有新金控球隊加盟 雲豹不介意讓出狀元籤

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹本季例行賽墊底作收，本土球員戰力如何補強也是重點，球團執行長張建偉說：「今年很多好球員合約到期，...

PLG／白曜誠全勤出賽受重用 攻守數據亮眼勇奪新人王

台灣職籃P. LEAGUE+ 今天公布2022-23年度新人王得主，桃園璞園領航猿的選秀探花白曜誠本季加盟就全勤出賽，受...

PLG／國王牧倫斯爆火氣 賽後嗆勇士站場中慶祝：不禮貌

P聯盟總冠軍賽，新北國王今天以83：87不敵富邦勇士，系列賽被追成平手，賽後發生一幕，牧倫斯還爆發火氣，與勇士隊洋將強森相互吵了起來，顯然對勇士今天的打法有很多不滿，引發場上混亂局面，但並未有肢體衝突

PLG／林志傑將滿41歲未退化 出賽時間創P聯盟生涯最長

PLG台北富邦勇士隊「野獸」林志傑今天在總冠軍賽第2戰拿下15分、8籃板，上場時間是生涯最高37分29秒，11日滿41歲...

PLG／「野獸」林志傑末節怒砍7分 勇士逆襲取勝國王拉成一平

台灣職籃P聯盟(PLG)於今天在新莊體育館進行總冠軍賽第二戰，例行賽排名第一的新北國王繼續在主場迎戰衛冕軍富邦勇士，首戰以14分之差吞敗勇士，於今天上半場一度落後10分下，在剩下2分半時間內展開逆襲，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦