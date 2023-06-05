PLG／「野獸」林志傑末節怒砍7分 勇士逆襲取勝國王拉成一平

台灣職籃P聯盟(PLG)於今天在新莊體育館進行總冠軍賽第二戰，例行賽排名第一的新北國王繼續在主場迎戰衛冕軍富邦勇士，首戰以14分之差吞敗勇士，於今天上半場一度落後10分下，在剩下2分半時間內展開逆襲，在半場結束以48：47反超，更在第三節拉出一波18：10的攻勢，讓對手創總冠軍賽史新低得分，拉大領先差距；然而第四節國王一度反撲超前，卻遭到被激怒的「野獸」林志傑砍進7分再度取得領先，終場勇士以87：83擊敗國王取得勝，七戰四勝系列賽打成一平。兩隊第三戰，將於周四晚間7時移師至北市和平館勇士主場進行。

勇士隊首戰受制於國王防守吞敗之後，於今天第二戰交手，以其人之道還治其人之身，加強防守做為，在籃板及阻攻都下足功夫，切斷對方攻勢，尤其在第三節只讓國王得到10分，是比賽一大關鍵。

而第四節落後9分的國王隊，林書緯在終場前剩5分06秒時的進攻上籃得分並且加罰進一球，一度把比數追成一分落後，製造勇士隊緊張氣氛。之後國王李愷諺進球，更把比數超前勇士一分。此時勇士老將林志傑被激怒跳了出來，投進一記三分，還有兩次進攻得分，連得7分下，帶動全隊恢復士氣，最終取得勝利。

林志傑說在客場奪勝非常重要，尤其在對方主場非常難打，且今天全隊在一對一及團隊防守都做得很好，對於最後一節攻進7分，他說，「沒有想太多，機會來了，就是要掌握住。」

此役全場勇士五人得分上兩位數，洋將塞瑟夫20分及強森19分進帳，第四節扮演英雄的林志傑攻下15分。國王則以林書緯20分最高，