T1聯盟／驚傳魔獸下季返台機率低！ 雲豹執行長回應了

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年11月來台重磅加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，掀起一陣「魔獸旋風」。不過霍華德與雲豹合約已在5月31日到期，近日也離開台灣。稍早有媒體爆料魔獸下季返台打球機率低，雲豹執行長兼任總經理的張建偉則表示，7月會再詢問霍華德回鍋意願。

《壹蘋新聞網》稍早報導指出，T1某球隊高層表示，霍華德再來台灣打球機率很低，主要因素是他的價碼太高。對此，張建偉接受《三立新聞》訪問時坦言雙方確實還沒達成共識，「到目前為止，雙方這部份的話題都沒有結束，他們有他們想要的數字，我們也會有自己能提供的數字，霍華德也有提出來自己還想去其他地方試練一下，再來討論。」

張建偉指出，霍華德認為以他本季的表現，應能為自己爭取到更高的薪水，所以希望球團能給出比上一季更高的薪資，「我們這邊也有提供給他，但他希望能比今年更好，7月下旬我們會再跟他聯絡，霍華德自己也希望可以多方談談看，如果之後多方談過後未果，他也想繼續留在台灣的環境下打球，也還有機會回來。」

張健偉透露目前球隊已接洽海外或其他具NBA資歷的球員，不過考量和霍華德合作過一季，還是以他作為優先考量，「名單有很多，NBA等級的球員也是，但因為跟霍華德合作已經有默契了，所以就算有和其他球員談了，可能最終在8月才會有定案。」