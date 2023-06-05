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魔獸炫風後 T1下一個話題球員是誰？ Top.10一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

T1不能不知十大球員

2022-23年是T1 LEAGUE的第二個賽季，台灣籃壇迎來，前NBA球星霍華德加盟桃園永豐雲豹後，國內瞬間掀起「魔獸」炫風，開幕戰前兩場皆締造滿場盛況。

霍華德所屬的T1聯盟，共有6支隊伍（新北中信特攻、桃園永豐雲豹、台南台鋼獵鷹、台灣啤酒英熊、高雄全家海神、台中葳格太陽）。此次冠軍賽由新北中信特攻對上台南台鋼獵鷹，最後新北中信特攻以四戰全勝，拿下隊史第一座總冠軍。

T1十大話題球員

聯盟頒獎典禮1日登場，球迷關注的三大獎年度新人獎、進步獎及最有價值球員，分別由台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉、新北中信特攻謝亞軒以及新北中信特攻阿巴西拿下壓軸大獎年度最有價值球員競爭激烈，阿巴西以總分95分擠下林韋翰、蔣淯安脫穎而出。阿巴西獲獎原因，根據T1官方指出，他本季攻守表現全面，是新北中信特攻例行賽排名第一的重要功臣。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友熱議的T1球員，你有猜到第一名是「他」嗎？

No.10 林韋翰

身高體重：178cm、71kg

位置：控球後衛

效力球隊：新北中信特攻

T1職籃2023年度總冠軍由中信特攻以4勝0敗登頂拿下，冠軍賽MVP得主林韋翰賽後自爆，比賽前一晚深夜由於膝蓋嚴重不適，甚至無法正常彎曲，在和隊醫緊急討論後趕赴成大醫院掛急診，抽出30cc積水，冠軍賽才得以正常上陣。林韋翰透露，賽後才和總教練說明掛急診一事，展現對生涯首冠的堅定信念。

林韋翰2022年12月對上桃園雲豹，全場攻下18分、11籃板、12助攻，成為台灣籃壇史上首位在SBL、CBA、T1聯賽都完成大三元紀錄好手。此戰也是雲豹霍華德加盟T1職籃後首度正式於客場出賽，再度吸引爆滿球迷湧入體育館爭睹魔獸風采。

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image source:FB/新北中信特攻籃球隊

No.9 布拉（Gursimran Bhullar）

身高體重：226cm、140kg

位置：中鋒

效力球隊：台南台鋼獵鷹

台南台鋼獵鷹洋將布拉，有著「印度姚明」封號。2023年5月布拉傳出好消息，向女友求婚成功，準備變成台灣女婿，女友手捧整束玫瑰花，曬出婚戒的模樣，讓許多粉絲留言獻上祝福。

布拉是印度裔加拿大男子籃球運動員，他原先效力於PLG新竹攻城獅，並取名為辛巴，但2022年12月攻城獅宣布辛巴離隊，讓不少球迷不捨留言，「辛巴未來一切順利」、「謝謝辛巴 辛苦了」。台鋼獵鷹隨即發新聞稿宣布辛巴改名為布拉正式加盟。布拉轉隊後，台鋼獵鷹靠著三塔攻勢限制霍華德的表現，霍華德與布拉雙方互動，數度引起網友熱議。

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image source:FB/台南台鋼獵鷹

No.8 鄭瑋

身高體重：180cm、90kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園永豐雲豹隊長鄭瑋有個綽號叫天公玫瑰？PTT有網友解釋，「他之前三分線要投不投，一直假動作被戲稱拜天公。」、「直播聊天室會戲稱鄭瑋是雲豹Rose、艾夫伯是雲豹Kobe、霍華德則是雲豹Howard」。相較於隊友洋將霍華德高討論度，網友每次討論到雲豹本土球員，鄭瑋總是關注焦點，對此，PTT有網友分析，「吉祥物型的球員技術一般但夠拚 偶爾會有不錯表現。」

桃園雲豹2023年4月主場迎戰台鋼獵鷹，若輸球就無緣季後賽，但賽前傳出主將霍華德、艾夫伯都無法出賽，而鄭瑋跳出來率隊在第三節演出16分差大逆轉，引起球迷熱烈討論，不過最終雲豹仍以84：92不敵獵鷹。

延伸閱讀：「魔獸旋風驚人」單日聲量飆破萬！霍華德魅力續航燒不完　T1聲量力壓PLG「抓奧帝也沒用」

image source:FB/桃園永豐雲豹職業籃球隊

No.7 曾文鼎

身高體重：204cm、98kg

位置：中鋒

效力球隊：新北中信特攻

中信特攻5月以4勝0敗順利封王，勇奪隊史首次T1職籃年度總冠軍。大房東「曾文鼎」也成了台灣籃壇史上，第一位在三個聯盟（SBL、P.League、T1 League）都拿下總冠軍的男人。

2023年7月黃金世代長人曾文鼎即將滿39歲，同時被選進杭州亞運18人培訓名單。他擁有超過20年的籃球資歷，多次代表台灣參與國際賽，在網路上有一批死忠球迷。2022年11月前NBA球星霍華德首秀完成25分逆轉勝，賽後他轉發球迷IG限時動態，手誤連發了2次單吃曾文鼎的畫面，引發網友熱烈討論。曾文鼎表示，「霍華德的身體素質真的是另一個階級，之前CBA和國際賽也沒遇過這種身體素質這麼好的。」

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image source:FB/新北中信特攻籃球隊

No.6 蘇翊傑

身高體重：181cm、85kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園永豐雲豹前總經理「四爺」蘇翊傑，季前找來台籃史上最大咖洋將「魔獸」霍華德助陣，但蘇翊傑2022年12月為了保護霍華德，所以讓他缺席一場主場賽事，結果引發球迷不滿。對此，蘇翊傑表示卸下總經理以示負責。

蘇翊傑隨即在2022年12月底，以球員身份復出還打先發，拿下17分6助攻，連霍華德在一旁都露出超驚訝的表情，賽後蘇翊傑笑說，原本以為打個3、4分鐘就會抽筋退場了。最後蘇翊傑復出僅3戰就因為舊傷復發，確定球季提前報銷。2023年4月深夜他突然發文表示，自己將正式離開桃園雲豹球團。

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image source:FB/桃園永豐雲豹職業籃球隊

No.5 艾夫伯（Michael Efevberha）

身高體重：198cm、88kg

位置：得分後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園雲豹在前NBA球星魔獸霍華德加盟後，又增添一名好手艾夫伯，兩人聯手拿下不少分數。艾夫伯有「雲豹kobe」的封號，他是位具有犀利進攻能力的得分後衛，擁有豐富海外籃球經驗，打過中國CBA聯賽、黎巴嫩籃球聯賽、法國籃球乙級聯賽等。

2023年3月桃園雲豹對上台啤一戰，最後2分鐘落後7分，艾夫伯面對強勁防守仍力挽狂瀾連投進三球，比分一度追到一分差，結果陣中新秀呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手，被球迷罵翻也讓球隊無緣追平比數，隊友霍華德、艾夫伯也當場傻眼。此外，更有網友翻出台啤英熊2月把呂蔡瑜倫「借將」給雲豹的貼文，紛紛留言引起熱議。

延伸閱讀：魔獸新隊友真的來了！「前CBA得分王」艾夫伯加盟T1桃園雲豹


image source:FB/桃園永豐雲豹職業籃球隊

No.4 陳孝榕

身高體重：181 cm、72kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

2023年2月T1桃園雲豹對決台啤英熊之戰爆發台籃史上最大衝突，雙方共計12人被奪權出場，其中桃園雲豹陳孝榕因為疑似比了挑釁手勢，還當眾打了台啤一哥蔣淯安一個拐子，讓蔣淯安動怒回擊、台啤助教林玠禾也衝上去暴打。

賽後，陳孝榕表示想向蔣淯安道歉，「不應該有不好的動作出現。」他認為，如果林玠禾沒衝上來，頂多是他與蔣淯安被吹違反運動精神犯規，「是因為他衝到我們板凳席，大家是為了要保護我，才會引發這結局，如果有造成不好示範，我感到抱歉。」最終T1聯盟宣布懲處結果，陳孝榕禁賽3場、蔣淯安禁賽1場，而林玠禾則是被重罰30萬元、禁賽30場。

延伸閱讀：T1爆史上最大衝突！桃園雲豹、台啤英熊12人遭奪權　「驅逐、出場」登熱門關鍵字

image source:FB/桃園永豐雲豹職業籃球隊

No.3 蔣淯安

身高體重：174cm、65kg

位置：控球後衛

效力球隊：台灣啤酒英熊

蔣淯安身高僅174公分，在長人如林的籃壇中闖出名號。他頂著SBL雙料MVP（囊括總決賽及年度MVP）光環進軍T1聯盟。蔣淯安有台灣艾佛森之稱，五月才見NBA傳奇球星「戰神」艾佛森，對此，蔣淯安表示，像做夢一樣。

身為台啤英熊隊長、小安蔣淯安上個賽季帶領團隊拿下總冠軍，並獲得該賽季年度最有價值球員。2023年2月爆發T1聯盟史上最大衝突事件，台啤蔣淯安與桃園雲豹陳孝榕場上發生肢體衝突，結果台啤助教林玠禾也衝上去打人。賽後蔣淯安發文道歉。蔣淯安強調，因為這次衝突事件造成他的家人、妻女與朋友都受到不少網路言論攻擊或恐嚇，期望藉由這次的道歉，能讓整件事情真正告一段落。

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image source:FB/台灣啤酒英熊

No.2 阿巴西（Mohammed al Bachir Gadiaga）

身高體重：189cm、92kg

位置：小前鋒

效力球隊：新北中信特攻

「台灣黑豹」阿巴西是塞內加爾裔台灣球員，他於日本出生，8歲從塞內加爾移居台灣，從國小到大學都是在台灣唸書，因此講得一口流利的中文。他也是台灣史上第二位歸化的籃球員。而2023年3月FIBA正式承認阿巴西本土身份，不須佔用歸化球員名額，未來可以本國籍球員身份代表中華男籃隊參加國際賽事。對此，不少網友表示，「太好了」、「台籃起飛」。

2022年11月「魔獸」霍華德來台首秀對上阿巴西，兩人不斷上演「神仙球」，阿巴西單場砍進51分，讓更多台灣人認識他，連霍華德都忍不住好奇想認識這個24歲年輕人。

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image source:FB/新北中信特攻籃球隊

No.1 霍華德（Dwight Howard）

身高體重：208cm、120kg

位置：中鋒

效力球隊：桃園永豐雲豹

NBA前球星霍華德，生涯8度入選明星賽，也在2020年隨湖人奪下NBA生涯首冠，生涯功績無數 。霍華德2022年11月投入T1職籃，可說是創下台灣籃壇史上最大咖球星加盟里程碑，引起網友熱議。然而霍華德除了首秀超狂爆扣轟38分率隊大逆轉獲勝，例行賽桃園雲豹戰績吊車尾，無緣季後賽。

此外，先前霍華德與副總統賴清德同框拍攝宣傳片時，稱台灣為「Country」（國家），結果遭中國網友抨擊台獨，對此，霍華德表示，自己不是政治家，本意也不想傷害他人，「為傷害到任何人道歉，尊重所有中國人與台灣人」霍華德已於2023年5月搭機返美，當他在機場談到離開台灣不禁傷心落淚。

延伸閱讀：「稱台灣國家」同框賴清德遭轟台獨！魔獸霍華德：country不一定指國家

image source:FB/桃園永豐雲豹職業籃球隊

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月29日至2023年06月01日，共約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『T1十大話題球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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