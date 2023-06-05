魔獸炫風後 T1下一個話題球員是誰？ Top.10一次看

T1不能不知十大球員

2022-23年是T1 LEAGUE的第二個賽季，台灣籃壇迎來，前NBA球星霍華德加盟桃園永豐雲豹後，國內瞬間掀起「魔獸」炫風，開幕戰前兩場皆締造滿場盛況。

霍華德所屬的T1聯盟，共有6支隊伍（新北中信特攻、桃園永豐雲豹、台南台鋼獵鷹、台灣啤酒英熊、高雄全家海神、台中葳格太陽）。此次冠軍賽由新北中信特攻對上台南台鋼獵鷹，最後新北中信特攻以四戰全勝，拿下隊史第一座總冠軍。

聯盟頒獎典禮1日登場，球迷關注的三大獎年度新人獎、進步獎及最有價值球員，分別由台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉、新北中信特攻謝亞軒以及新北中信特攻阿巴西拿下。壓軸大獎年度最有價值球員競爭激烈，阿巴西以總分95分擠下林韋翰、蔣淯安脫穎而出。阿巴西獲獎原因，根據T1官方指出，他本季攻守表現全面，是新北中信特攻例行賽排名第一的重要功臣。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友熱議的T1球員，你有猜到第一名是「他」嗎？

No.10 林韋翰

身高體重：178cm、71kg

位置：控球後衛

效力球隊：新北中信特攻

T1職籃2023年度總冠軍由中信特攻以4勝0敗登頂拿下，冠軍賽MVP得主林韋翰賽後自爆，比賽前一晚深夜由於膝蓋嚴重不適，甚至無法正常彎曲，在和隊醫緊急討論後趕赴成大醫院掛急診，抽出30cc積水，冠軍賽才得以正常上陣。林韋翰透露，賽後才和總教練說明掛急診一事，展現對生涯首冠的堅定信念。

林韋翰2022年12月對上桃園雲豹，全場攻下18分、11籃板、12助攻，成為台灣籃壇史上首位在SBL、CBA、T1聯賽都完成大三元紀錄好手。此戰也是雲豹霍華德加盟T1職籃後首度正式於客場出賽，再度吸引爆滿球迷湧入體育館爭睹魔獸風采。

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No.9 布拉（Gursimran Bhullar）

身高體重：226cm、140kg

位置：中鋒

效力球隊：台南台鋼獵鷹

台南台鋼獵鷹洋將布拉，有著「印度姚明」封號。2023年5月布拉傳出好消息，向女友求婚成功，準備變成台灣女婿，女友手捧整束玫瑰花，曬出婚戒的模樣，讓許多粉絲留言獻上祝福。

布拉是印度裔加拿大男子籃球運動員，他原先效力於PLG新竹攻城獅，並取名為辛巴，但2022年12月攻城獅宣布辛巴離隊，讓不少球迷不捨留言，「辛巴未來一切順利」、「謝謝辛巴 辛苦了」。台鋼獵鷹隨即發新聞稿宣布辛巴改名為布拉正式加盟。布拉轉隊後，台鋼獵鷹靠著三塔攻勢限制霍華德的表現，霍華德與布拉雙方互動，數度引起網友熱議。

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No.8 鄭瑋

身高體重：180cm、90kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園永豐雲豹隊長鄭瑋有個綽號叫天公玫瑰？PTT有網友解釋，「他之前三分線要投不投，一直假動作被戲稱拜天公。」、「直播聊天室會戲稱鄭瑋是雲豹Rose、艾夫伯是雲豹Kobe、霍華德則是雲豹Howard」。相較於隊友洋將霍華德高討論度，網友每次討論到雲豹本土球員，鄭瑋總是關注焦點，對此，PTT有網友分析，「吉祥物型的球員技術一般但夠拚 偶爾會有不錯表現。」

桃園雲豹2023年4月主場迎戰台鋼獵鷹，若輸球就無緣季後賽，但賽前傳出主將霍華德、艾夫伯都無法出賽，而鄭瑋跳出來率隊在第三節演出16分差大逆轉，引起球迷熱烈討論，不過最終雲豹仍以84：92不敵獵鷹。

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No.7 曾文鼎

身高體重：204cm、98kg

位置：中鋒

效力球隊：新北中信特攻

中信特攻5月以4勝0敗順利封王，勇奪隊史首次T1職籃年度總冠軍。大房東「曾文鼎」也成了台灣籃壇史上，第一位在三個聯盟（SBL、P.League、T1 League）都拿下總冠軍的男人。

2023年7月黃金世代長人曾文鼎即將滿39歲，同時被選進杭州亞運18人培訓名單。他擁有超過20年的籃球資歷，多次代表台灣參與國際賽，在網路上有一批死忠球迷。2022年11月前NBA球星霍華德首秀完成25分逆轉勝，賽後他轉發球迷IG限時動態，手誤連發了2次單吃曾文鼎的畫面，引發網友熱烈討論。曾文鼎表示，「霍華德的身體素質真的是另一個階級，之前CBA和國際賽也沒遇過這種身體素質這麼好的。」

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No.6 蘇翊傑

身高體重：181cm、85kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園永豐雲豹前總經理「四爺」蘇翊傑，季前找來台籃史上最大咖洋將「魔獸」霍華德助陣，但蘇翊傑2022年12月為了保護霍華德，所以讓他缺席一場主場賽事，結果引發球迷不滿。對此，蘇翊傑表示卸下總經理以示負責。

蘇翊傑隨即在2022年12月底，以球員身份復出還打先發，拿下17分6助攻，連霍華德在一旁都露出超驚訝的表情，賽後蘇翊傑笑說，原本以為打個3、4分鐘就會抽筋退場了。最後蘇翊傑復出僅3戰就因為舊傷復發，確定球季提前報銷。2023年4月深夜他突然發文表示，自己將正式離開桃園雲豹球團。

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No.5 艾夫伯（Michael Efevberha）

身高體重：198cm、88kg

位置：得分後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

桃園雲豹在前NBA球星魔獸霍華德加盟後，又增添一名好手艾夫伯，兩人聯手拿下不少分數。艾夫伯有「雲豹kobe」的封號，他是位具有犀利進攻能力的得分後衛，擁有豐富海外籃球經驗，打過中國CBA聯賽、黎巴嫩籃球聯賽、法國籃球乙級聯賽等。

2023年3月桃園雲豹對上台啤一戰，最後2分鐘落後7分，艾夫伯面對強勁防守仍力挽狂瀾連投進三球，比分一度追到一分差，結果陣中新秀呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手，被球迷罵翻也讓球隊無緣追平比數，隊友霍華德、艾夫伯也當場傻眼。此外，更有網友翻出台啤英熊2月把呂蔡瑜倫「借將」給雲豹的貼文，紛紛留言引起熱議。

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No.4 陳孝榕

身高體重：181 cm、72kg

位置：控球後衛

效力球隊：桃園永豐雲豹

2023年2月T1桃園雲豹對決台啤英熊之戰爆發台籃史上最大衝突，雙方共計12人被奪權出場，其中桃園雲豹陳孝榕因為疑似比了挑釁手勢，還當眾打了台啤一哥蔣淯安一個拐子，讓蔣淯安動怒回擊、台啤助教林玠禾也衝上去暴打。

賽後，陳孝榕表示想向蔣淯安道歉，「不應該有不好的動作出現。」他認為，如果林玠禾沒衝上來，頂多是他與蔣淯安被吹違反運動精神犯規，「是因為他衝到我們板凳席，大家是為了要保護我，才會引發這結局，如果有造成不好示範，我感到抱歉。」最終T1聯盟宣布懲處結果，陳孝榕禁賽3場、蔣淯安禁賽1場，而林玠禾則是被重罰30萬元、禁賽30場。

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No.3 蔣淯安

身高體重：174cm、65kg

位置：控球後衛

效力球隊：台灣啤酒英熊

蔣淯安身高僅174公分，在長人如林的籃壇中闖出名號。他頂著SBL雙料MVP（囊括總決賽及年度MVP）光環進軍T1聯盟。蔣淯安有台灣艾佛森之稱，五月才見NBA傳奇球星「戰神」艾佛森，對此，蔣淯安表示，像做夢一樣。

身為台啤英熊隊長、小安蔣淯安上個賽季帶領團隊拿下總冠軍，並獲得該賽季年度最有價值球員。2023年2月爆發T1聯盟史上最大衝突事件，台啤蔣淯安與桃園雲豹陳孝榕場上發生肢體衝突，結果台啤助教林玠禾也衝上去打人。賽後蔣淯安發文道歉。蔣淯安強調，因為這次衝突事件造成他的家人、妻女與朋友都受到不少網路言論攻擊或恐嚇，期望藉由這次的道歉，能讓整件事情真正告一段落。

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No.2 阿巴西（Mohammed al Bachir Gadiaga）

身高體重：189cm、92kg

位置：小前鋒

效力球隊：新北中信特攻

「台灣黑豹」阿巴西是塞內加爾裔台灣球員，他於日本出生，8歲從塞內加爾移居台灣，從國小到大學都是在台灣唸書，因此講得一口流利的中文。他也是台灣史上第二位歸化的籃球員。而2023年3月FIBA正式承認阿巴西本土身份，不須佔用歸化球員名額，未來可以本國籍球員身份代表中華男籃隊參加國際賽事。對此，不少網友表示，「太好了」、「台籃起飛」。

2022年11月「魔獸」霍華德來台首秀對上阿巴西，兩人不斷上演「神仙球」，阿巴西單場砍進51分，讓更多台灣人認識他，連霍華德都忍不住好奇想認識這個24歲年輕人。

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No.1 霍華德（Dwight Howard）

身高體重：208cm、120kg

位置：中鋒

效力球隊：桃園永豐雲豹

NBA前球星霍華德，生涯8度入選明星賽，也在2020年隨湖人奪下NBA生涯首冠，生涯功績無數 。霍華德2022年11月投入T1職籃，可說是創下台灣籃壇史上最大咖球星加盟里程碑，引起網友熱議。然而霍華德除了首秀超狂爆扣轟38分率隊大逆轉獲勝，例行賽桃園雲豹戰績吊車尾，無緣季後賽。

此外，先前霍華德與副總統賴清德同框拍攝宣傳片時，稱台灣為「Country」（國家），結果遭中國網友抨擊台獨，對此，霍華德表示，自己不是政治家，本意也不想傷害他人，「為傷害到任何人道歉，尊重所有中國人與台灣人」霍華德已於2023年5月搭機返美，當他在機場談到離開台灣不禁傷心落淚。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月29日至2023年06月01日，共約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『T1十大話題球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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