籃球／ABSOLUTE 3X3聯盟賽屏東開幕 美和兩隊自家相爭A隊獲勝

在屏東大鵬灣濱灣碼頭熱鬧非凡的氛圍中，由國際籃總（FIBA）認證的富邦人壽「ABSOLUTE 3x3」聯盟球季本週末在屏東大鵬灣熱鬧開打。女子組今（4日） 戰事，美和科大A隊與B隊上演同室操戈，最後由A隊以19：7技壓B隊，並拿下分站第三名。

總獎金高達200萬元的富邦人壽「ABSOLUTE 3x3」聯盟球季，今年共有男、女合計25隊參賽，將進行8站的比；其中，女子組有13隊，包括2支亞運培訓隊和U18女籃隊。

報名女子組兩隊的美和科大昨（3日）天在第一天的比賽中，A隊以16：13力克台北全龍北市大隊奪得A組第一，而B隊則以7：21不敵台北寰瀛法律北市大隊。兩隊的下一站將於6月10日起連續兩天在台中火車站的2樓大平台繼續熱戰。

總教練顏君彰對於子弟兵在首站的表現表示，自家人的對戰考驗了球隊間的默契和實力，過去作為隊友兩隊的球員們首次在球場上互相較勁，為了取得勝利而拼盡全力，是一場難忘的經典對決。而尤世銘與劉秀媓兩位教練則認為本週末的賽事都展現球員們對於勝利的渴望，也從比賽中學習到很多需要加強的部分，有助於接下來各站賽事的訓練和臨場戰術與調度。

美和科大兩支代表隊在籌備和參賽過程中得到了多方支持，除劉忠志校董事長、王建臺校長的鼓勵外，企業界的響應更是重中之重，6月2日當天在美和科大由北一文教機構李先智執行長、屏東在地的嘉隆鋼鐵林坤樂總經理與太平洋百貨黃雀董事長，以及在籃球推廣上不遺餘力的JC SPORTS運動公關公司黃泓凱執行長等成功企業人士代表響應「運動好人才，企業動起來」的目標，共同贊助各項經費與資源，再加上與靖騰整合行銷公司的產學合作，各界均提供了各種層面的支援，確保球隊能夠充分發揮潛力，取得出色成績。

本次參賽也是美和科大繼今年年初成功在UBA奪得佳績後的又一重要里程碑。美和科大一直以來致力於培養學生的運動精神和團隊合作精神，並通過體育運動促進學生個人成長和全面發展。美和科大相信，籃球運動不僅僅是場比賽，更是一種團結、競爭和奮鬥的象徵。透過本次參賽，美和科大希望能激發更多學生對籃球運動的熱愛，提供他們展現自我的平台，同時也展現了學校對運動的承諾和支持。

美和科大A、B兩隊上演同室操戈戲碼，最終A隊技高一籌獲勝。 美和科大提供