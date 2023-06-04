籃球／TARO盃國際少年邀請賽 地主台灣稱王封后

TARO盃U12國際少年籃球邀請賽今天在陽明高中落幕，以北市南港國小為班底的台灣男、女代表隊順利稱王封后，壓軸的男子組冠軍戰由台灣和美國隊爭霸，最終台灣以51比34獲勝。

今年的TARO盃U12國際少年籃球邀請賽共有台灣、韓國、馬來西亞、新加坡、美國等5個國家，男、女各4支球隊參賽。地主台灣則以今年全國少年籃球錦標賽男、女組冠軍的南港國小為主體應戰，經過2天賽事，順利幫地主留下冠軍獎盃。

今天壓軸登場的男子組冠軍賽，台灣隊面對以美國學校為主體的美國隊，上半場就取得28比16的領先，下半場也都維持在雙位數的差距。

教練蔡明善賽後接受媒體訪問時說：「開賽就是把主力陣容全都壓上去，因為我們如果輸1分就會落居第2，所以我也不敢大意，贏球的關鍵就是防守做得很好，只可惜主力張奕翔還是犯規太多。」

談到這次小球員首度有機會和國外球員比賽，蔡明善也覺得大家都收穫滿滿，他說：「昨天打完韓國之後，就發現韓國的防守觀念都很好，幾乎不太下手，都用腳步先站好位置後再用身體對抗，和台灣小朋友都喜歡下手抄球不一樣。」

南港國小今年包辦全少錦男、女冠軍，今天又同步揚威國際賽，蔡明善透露秘訣，「我們學生都普遍不高，所以運球就很重要，我們要求4年級升5年級的球員要學會61招運球，5年級升6年級的球員要增加到71招運球，就是要讓他們在場上能隨機應變。」

TARO盃U12國際少年籃球邀請賽是為了紀念3年前過世的首任中華民國少年籃球發展協會理事長陳勝稔，以其日本名字發音取名為TARO盃，賽事和國際籃球總會（FIBA）接軌，採用5號球以及305公分的高籃，但因為是邀請賽所以不受限少籃賽的「每一球員最多只能上2節、至少得打1節」規定。

中華民國少年籃球發展協會秘書長陳傳仁說：「這場比賽一波三折，原本還有邀請日本、菲律賓，但因為日本政府規定5月6日才開放小朋友出國，因此來不及辦理相關手續；菲律賓則是在2週前開始有家長擔心最近兩岸情勢不穩定，因此不願意小朋友來台參賽，才緊急改邀請大馬來參加。」