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PLG／連3年冠軍賽首戰都輸球 勇士教頭盼結局相同

中央社／ 台北3日電
富邦勇士教練許晉哲。圖／聯合報系資料照
富邦勇士教練許晉哲。圖／聯合報系資料照

台灣職籃PLG台北富邦勇士本季將尋求3連霸，今天總冠軍賽首戰以72比86不敵新北國王，對於連3年輸掉系列賽首戰，總教練許晉哲表示，若結局相同當然開心，但仍希望今天能贏球。

P. LEAGUE+聯盟衛冕軍富邦勇士本季例行賽以例行賽第2作收，總冠軍賽對手為例行賽龍頭新北國王，勇士今天首戰作客新莊體育館，團隊單場失誤高達17次，且外線命中率不佳僅17.9％，最終以14分差距輸球，在7戰4勝制系列賽以0比1落後。

勇士總教練許晉哲出席賽後記者會時表示，國王隊防守強度很高，讓球隊在4節之中有3節得分無法超過20分，且被國王隊牧倫斯（Byron Mullens）、戴維斯（Quincy Davis）合計拿下30顆籃板，「重點是在2波得分，今天失了太多分」。

富邦勇士從P. LEAGUE+首季至今，就是總冠軍賽固定班底，但從首季福爾摩沙台新夢想家、第2季新竹街口攻城獅，以及這次與新北國王爭冠，勇士首戰都是落敗。

面對過去2季首戰吞敗後，都順利高舉金盃，許晉哲表示：「如果結果是一樣，當然開心，但還是希望今天能夠贏球。」

國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）表示：「我們在防守做得非常好，讓對手只得72分，但我們不能每場都期待他們命中率都像今天那麼差，但至少我們可以相信自己可以做到這個強度。」

國王隊老將楊敬敏賽前特別送鞋給全隊，今天還攻下全隊最高24分，是球隊的贏球功臣，獲得萊恩讚賞，「阿敏不只場上打很好，在休息室和練球也扮演領袖角色」。

楊敬敏則將功勞歸功於團隊，他認為，全隊都有做到賽前開會設定目標，他則是做好自己工作，像曼尼高（Kenny Manigault）把辛特力（Michael Singletary）守得那麼好，其他球員在防守上也幫他分擔非常多工作，這是團隊一起贏下來的勝利。

許晉哲 富邦勇士

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