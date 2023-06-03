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PLG／不僅送球鞋還領軍飆分 楊敬敏：隊友值得這禮物

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊敬敏（右）在冠軍賽首戰開打前夕送給隊友客製化球鞋，還在場上以身作則帶領球隊拿下勝利。圖／PLG提供
楊敬敏（右）在冠軍賽首戰開打前夕送給隊友客製化球鞋，還在場上以身作則帶領球隊拿下勝利。圖／PLG提供

新北國王隊今天迎接隊史首場總冠軍賽，賽前球隊精神領袖楊敬敏不僅特別送給全隊特製鞋款，還用單場24分的表現帶領國王以14分差距拿下勝利，賽後楊敬敏也表示，這是為了慰勞隊友一整季的努力，而他們也值得收到。

身為國王的精神領袖，楊敬敏本季不僅帶領國王闖進隊史首度的總冠軍賽，還在冠軍賽開打前夕送給隊上每人一雙特製球鞋，並印上國王Logo與背號。

不僅在冠軍賽開打前為隊友送上大禮，今天的首戰楊敬敏更是以身作則，首節就猛轟13分，帶領開賽一度落後的國王逆轉戰局，最終他也進帳全場最高的24分，帶領國王拿下隊史冠軍賽首勝。

對於選擇在冠軍賽前夕送給隊友客製球鞋，楊敬敏賽後表示，「我覺得就是大家一整季的努力，他們值得收到這樣的禮物，又在冠軍賽前夕拿到，大家可以把凝聚力、士氣更加凝聚。」

儘管在冠軍賽前國王並不被外界看好，但最終仍在首戰拔得頭籌，但楊敬敏也坦言並不在乎外界的看法，「我沒有想法，因為這個就是一場比賽，系列賽還沒有結束，外界怎麼看對我和球隊來說都不重要，重要的是我們怎麼看待自己。」

而談到楊敬敏的主宰性表現，國王總教練萊恩也表示，楊敬敏本季扮演一個很好的領袖角色，在進入季後賽更幫助球隊進入季後賽的緊張感，激發隊友對季後賽勝利渴望，「他不僅場上打得很好，在休息室、練球時也不斷扮演領袖角色，幫助我們進入季後賽氣氛與節奏。」

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