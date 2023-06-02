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PLG／總冠軍賽對上前東家 林書緯：確實有些情緒

中央社／ 台北2日電
林書緯。 PLG提供
林書緯。 PLG提供

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）新北國王隊今年首度打進總冠軍賽，要對上老東家台北富邦勇士隊的的國王主力後衛林書緯笑說：「當然是有些情緒。」

PLG總冠軍賽首戰明天由國王對勇士，林書緯在PLG前2個賽季都是勇士一員，但本季開打前，透過交易轉隊到國王。

林書緯接受媒體聯訪時說，在勇士有很多老友，平常會互相傳訊息關心，現在要同場較勁爭奪總冠軍，確實會有一些特別情緒。

林書緯表示，哥哥（球員林書豪）每天會跟他討論比賽和練球內容，但沒真的聊到總冠軍賽，「只有叫我好好加油」，打出好的比賽內容。

已連3年闖進總冠軍賽的林書緯說，現在就是專注最後這幾場比賽，不想其他的事，至於原本在勇士的老友們，「就等到打完再說吧。」

此外，勇士對決國王也是球員林志傑和楊敬敏黃金世代相爭，林書緯說，2人都是台灣男籃最棒時代中最棒球員，這樣的對決本來就很該被期待，也讓這個總冠軍系列賽更好看。

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