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PLG／總冠軍賽3日開打 林志傑、楊敬敏黃金世代對決
台灣職籃PLG總冠軍明天開打，尋求3連霸的勇士和首度爭冠的國王，雙方經驗值或許會成為最大差距，不過陣中「黃金世代」林志傑和楊敬敏的對決，已經成為最大話題。
P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽首戰，將於明天下午5時由新北國王在主場新莊體育館，迎戰來訪的台北富邦勇士。
國王拿下例行賽第1，季後賽首輪以3比1淘汰福爾摩沙台新夢想家；尋求3連霸的勇士，季後賽首輪直落3橫掃桃園領航猿。
本季總冠軍賽最大看點，就是同屬台灣男籃「黃金世代」的對決。6月11日將滿41歲的勇士「野獸」林志傑，將對上39歲的「士官長」楊敬敏，同屬阿美族的2人，今天賽前練球時碰面，也是你一言我一語。
楊敬敏對著林志傑笑說：「你已經拿過冠軍了，今年就給我吧。」林志傑幽默回說：「這要等到明天打了才會知道，雖然是在你們主場，但看看明天有多少人是進場來看我的。」
林志傑提到：「以往我跟阿敏都是隊友，包括在台啤、中華隊的時候，這次是我們首度在總冠軍賽變成對手，其實也是很珍惜，畢竟我們都這把年紀了，以後也不知道還有沒有機會。」
生涯第2次打總冠軍賽的楊敬敏坦言：「今年確實特別有感觸，尤其能在球場上和傑哥互相較勁，彼此一起努力替球隊爭奪冠軍，感覺真的很不一樣，尤其我們再打頂多就是1、2年了，真的要好好把握。」
楊敬敏話鋒一轉說：「我知道很多人不看好我們，但我很喜歡這種打臉別人的感覺，這真的無所謂，壓力都不在我們這邊，只要做好每一個環節，我們一定會有好結果。」
林志傑說：「3連霸是一件非常困難的事情，也是對一支球隊是否奠定王朝最好的檢視，雖然不容易，但我們團隊戰力非常好，誰失常就有人能補上，所以我非常有信心。」
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