T1聯盟／職籃合作或合併？特攻：順其自然

中華籃球協會昨天公告，今年除將首度辦理SBL、PLG和T1聯盟的新人聯合選秀測試賽，且持續舉辦跨聯盟邀請賽，更將於適當時機邀集教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，是否合併或是維持三聯盟但加入跨聯盟對抗，再掀聯盟間「合併或合作」話題。

新北中信特攻隊總經理劉志威獲得年度最佳經理人。 記者季相儒／攝影

今天出席T1聯盟頒獎典禮的新北中信特攻隊總經理劉志威提到，市場會有自己趨勢，目前一切以T1聯盟作法為依歸，「把自己做好，其他順其自然，做對環境有利的事情，其他不強求。」

特攻本季引入歐陸球風，包括找塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）加入教練團，並簽下立陶宛國家隊大前鋒艾德（Edgaras Zelionis）及克羅埃西亞籍鋒線克力斯（Kristijan Krajina），團隊球風化為甜美果實，季後賽打下7連勝登頂，且締造例行賽和季後賽主場不敗紀錄。

劉志威今天強調，不論職籃或職棒，企業投入都有意義，「說會賺錢，我不相信，是有回饋社會當出發點，這樣就不會隨便收手，經營球隊有更好的意義。」他再次強調，台灣運動環境較小，職業球隊要賺錢幾乎是不可能的任務，大部分企業都有很深使命感，至於聯盟會走向合作或合併，就讓時間給答案，特攻球團工作就是打出讓球迷覺得好看的比賽。