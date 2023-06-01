女籃／備戰亞洲盃、亞運 18名女將到期開訓

目標杭州亞運的中華女籃培訓隊，今天上午在淡水國泰人壽女籃隊體育館正式開訓，18位培訓球員全員到齊，首先備戰月底澳洲登場的2023年亞洲盃女籃賽。

原先公布在18位培訓名單的中華電信中鋒黃湘婷，因本屆WSBL季後賽中受傷，無法趕上亞運會培訓，經過總教練提報選訓委員會議通過由國泰徐玉蓮遞補。

中華女籃隊由國泰總教練鄭慧芸領軍，教練林紀妏、楊淑淨、陳萓峰，體能教練吳秉軒，防護員謝枚芳和顏秀如，以及情蒐員陳佩欣。

今日完成報到開訓的18位培訓球員包括今年WSBL的年度MVP鄭伊秀、WSBL總冠軍賽MVP林育庭、黃鈴娟、彭曉彤、羅蘋、林蝶、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬、徐玉蓮和旅外的陳晏宇、吳侑萱及張綺芳。

今天起中華女籃全體職隊員將在淡水國泰女籃訓練基地集中訓練，全力備戰6月26日到7月2日在澳洲雪梨舉辦的2023年亞洲盃女籃賽，再為9月登場的杭州亞運最後衝刺。

中華隊亞洲盃預賽和尋求6連霸的衛冕軍日本、地主澳洲及菲律賓同組。