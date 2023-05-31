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籃球／名人堂講座2.0 SBL元老陳順詳克服難關的人生

聯合新聞網／ 綜合報導
SBL元老陳順詳至輔大開講。 台灣籃球名人堂提供
SBL元老陳順詳至輔大開講。 台灣籃球名人堂提供

從SBL元年投入賽場的元老球員還有誰？2020年第17屆球季最後一場比賽，因為台灣銀行小前鋒國手球員陳順詳退休，就再也沒有第一代球員了，克服籃球場上難關後，繼續面對人生難關。

5月31日回到母校面對自己的學弟妹們，陳順詳以本身的「血汗經歷」贈送不少建議，還準備不少小禮物激起青年學子們的熱情。

回顧在輔大的UBA生涯，因為大四時沒考取替代役，幾經思考決定延畢1年，而參加了第五次的UBA大賽，竟然因此拿下九十六學年的冠軍，擊敗當時呼聲最高的台灣師大，就是人生路上的驚喜轉折；進入SBL時代，到第三年起轉到台灣銀行隊就此定錨，譜寫出感人的奮鬥史，社團法人台灣籃球名人堂協會主辦「我的籃球人生」專題講座2.0第七場，在輔仁大學圓滿落幕，第八場將於6月11日在苗栗大倫國中舉行，講師韋陳明即為苗栗出身的台灣銀行隊前總教練。

對學弟妹的小小建議，包括「開始試著自己去做些事，要有責任感」，「少喝酒，能戒菸最好」，「對的事情就要去做別不好意思」，「多陪家人」等等，

從籃球場退休兩年多，陳順詳留在台灣銀行消金部門上班，朝九晚五的上班族生活節奏大不相同，常常和桃園地區的球友到籃球場敘舊，保持著運動習慣又可消解工作壓力。

輔仁大學青年學子面對大學長陳順詳感覺十分溫暖，沒有師長的訓誨和教練的命令，完全以學長身份分享人生經驗，還帶了許多小禮物獎勵學弟妹的互動。2015年陳順榮獲SBL第十二季MVP，卻也是他在籃球場大傷的起始，歷經受傷、治療、復健、再受傷，但是一再的愈挫愈勇克服難關，在台灣銀行籃球隊留下SBL生涯4340分1158籃板713助攻的最高紀錄，如今在第二個職場同樣奮片不懈，正是學弟妹們的榜樣。

SBL元老陳順詳至輔大開講。 台灣籃球名人堂提供
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SBL元老陳順詳至輔大開講。 台灣籃球名人堂提供
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SBL元老陳順詳至輔大開講。 台灣籃球名人堂提供
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青年 輔仁大學 復健 戒菸

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