籃球／美4星高中生願打瓊斯盃 籃協：選訓會議後才確定

被美國媒體評選為4星高中生的賀博，以及哥哥賀丹，表態今夏願為台效力參加瓊斯盃。籃協副秘書長王志群說：「很開心他們表達意願，但我們要先開選訓會議，再由總教練提名單。」

賀丹、賀博這對賀氏兄弟檔是台美混血，爸爸是非裔美籍、媽媽則是台灣人，2人均在16歲前就取得台灣護照，未來若真的入選台灣男籃代表隊，將不用佔歸化名額。

哥哥賀丹（Adam Hinton）2003年7月出生，身高196公分、體重94公斤，主打後衛，高中畢業哈佛西湖（Harvard-Westlake）高中，這所高中以學業聞名，全美高中排名第2，但學校對籃球也相當投入，不但有完善的硬體設施，重量訓練室更是媲美大學等級。

賀丹在高中時期屬於球隊第6、7人輪替，但仍被評選為全美百大高中生，畢業後進入康奈爾大學（Cornell University）就讀。根據學校官網數據顯示，他在2023年大一出賽11場，合計僅攻下17分，總上場時間也只有28分鐘。

小2歲的弟弟賀博（Robert Hinton），同樣就讀於哈佛西湖高中，並已允諾2024年會進入哈佛大學就讀，成為「台裔球星」林書豪的學弟。

2人日前受訪時都表態今年夏天願意返台效力、參加瓊斯盃，但中華民國籃球協會副秘書長王志群在接受中央社記者訪問時說：「我們還沒召開過選訓會議，程序上要先由遴選出來的總教練提出名單，再由籃協來幫忙聯繫，當然，也包括在國外的球員。」

王志群笑說：「我也是看新聞才知道他們有這樣的意願，但籃協真的還沒跟賀丹、賀博聯絡過，不過還是很開心有這樣的年輕新秀主動願意回台灣參加瓊斯盃。」

據了解，籃協預計在6月中就會召開選訓會議，先決定白隊總教練人選，接著再確定球員名單，最晚7月12日之前會有最終名單。