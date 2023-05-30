PLG／助教基爾馬丁酒醉行為失序 攻城獅：期滿不續約

台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天宣布，助理教練基爾馬丁在新竹市酒吧因酒醉、行為失序，經查證後確認違反球隊規範，今年合約期滿後不續約。

新竹街口攻城獅在P. LEAGUE+第2季闖進總冠軍賽，最終不敵台北富邦勇士，以亞軍作收，本季例行賽戰績在6隊中敬陪末座，無緣季後賽。

攻城獅今天發布新聞稿表示，近期收到民眾通報助理教練基爾馬丁（Sean Kilmartin）在新竹市酒吧因酒醉而行為失序，經球團多方查證後確有此事，此事已違反球隊管理規範，球團決議與基爾馬丁在今年合約期滿後不續約。

攻城獅指出，球團在合約內皆有針對隊職員場外行為另訂規範，並向這次事件中受影響的民眾鄭重致歉，未來球團將持續約束全體隊職員應謹守規範。