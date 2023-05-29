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PLG／爐主領航猿重返季後賽 陳信安奪年度GM

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳信安獲得PLG年度總經理。圖／PLG提供
陳信安獲得PLG年度總經理。圖／PLG提供

P. LEAGUE+今天公布2022到23年度的年度主場及年度總經理（GM）獎項，新竹街口攻城獅隊完成年度主場3連霸，率桃園璞園領航猿隊重返季後賽的陳信安獲得年度GM肯定。

上季成績吊車尾的領航猿，休賽季期間總經理「台灣飛人」陳信安積極地運作，除了靠選秀補進張鎮衙、白曜誠、丁恩迪等即戰力新血之外，同時也聘請執教經驗豐富的西班牙外籍教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）來率領年輕的領航猿，加上本季找的洋將穩定性高，在「台灣飛人」的運籌帷幄之下，領航猿本季打出令人激賞的團隊籃球風格，除闖進季後賽之外，更是創下聯盟紀錄的例行賽10連勝，也追平聯盟例行賽主場8連勝的紀錄。

陳信安在36張選票（含6張GM選票）中拿下8張5分，以總分79分拿下本季的年度GM，生涯首度獲獎。

攻城獅在PLG第三季持續精進主場經營，硬體設施部分再升級，將全區域音響架設至中央大螢幕周圍，讓場內各席次的獅紫軍皆能體驗到平均且震撼的音色與音頻；豐富且多元的主題日內容，像是與漫畫結合的「宅男打籃球主題日」、以新竹風城為主軸的「風之祭典」、和職棒球隊統一獅及味全龍合作的「雙獅好友日」、「五龍五獅」，總是能讓進場球迷有絕佳的娛樂消費體驗。

攻城獅在35張選票（含5張球迷選票，本季球迷參與投票總人數是29830人，比上季11662人成長156%）中拿下13張5分，以總分93分三度獲得PLG的年度主場。

攻城獅完成PLG年度主場3連霸。圖／PLG提供
攻城獅完成PLG年度主場3連霸。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿 新竹街口攻城獅 陳信安 PLG

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