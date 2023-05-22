聽新聞
test
0:00 / 0:00
PLG／領航猿洋將噴髒話 許晉哲喊「不能接受」
PLG衛冕軍台北富邦勇士今天和桃園璞園領航猿多次互換領先，雙方也打出些火藥味，尤其上半場領航猿洋將艾爾斯和勇士板凳席更有明顯言語交流，勇士教頭許晉哲「還原現場」表示，艾爾斯一直對自己罵髒話，無法接受如此行為。
許晉哲提到，艾爾斯不止這場有罵髒話行為，他有反應給聯盟裁判，但得到「沒聽到無法處理」回應，今天同樣狀況再發生，「艾爾斯對我罵髒話，我們翻譯，最懂英文的就噴回去。」
許晉哲提到，艾爾斯有說髒話並非針對他，「但對我球員，我們也不能接受啊！打球歸打球，罵髒話還是盡量不要吧。」
勇士首節19：23落後，半場40：35超前，三節打完又陷入59：63劣勢，許晉哲坦言第三節被領航猿3記三分球打出13：0攻勢是自己問題，他透露當時守區域，但沒能擋住領航猿守不住，但自己「意氣用事」沒直接變陣，直到第四節才改變戰術，「問題出在我身上。」
勇士第四節打出24：11的單節攻勢，最終以83：74擊敗領航猿，主場2場都奪勝後已取得系列賽「聽牌」優勢，最快星期四轉戰桃園的第3戰能拿到總冠軍賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言