PLG／洪楷傑第四節扮奇兵 勇士逆轉領航猿「聽牌」

尋求PLG 3連霸的台北富邦勇士，今天面臨桃園璞園領航猿強力挑戰，最多落後8分的領航猿第三節靠盧峻翔和洋將艾爾斯打出一波13：0攻勢反超，但勇士第四節有「左手怪傑」當奇兵，他單節三分球4投3中攻下11分，助隊從4分落後逆轉，最終以83：74擊敗領航猿，系列賽取得2比0「聽牌」優勢。

PLG季後賽首輪採5戰3勝制，例行賽第2的勇士握有主場優勢，前兩場主場賽事都奪勝後，第3戰將於周五晚上7點移師領航猿主場桃園體育館，若有第4戰周日下午5點同樣桃園舉行，戰局若延長到第5戰將於31日回到勇士主場。

勇士第一節打得辛苦，靠兩年奪下總冠軍賽MVP的洋將辛特力單節12分才以19：23緊咬比數，第二節再打出21：12的單節攻勢，半場打完反以40：35超前。

領航猿第三節靠新秀白曜誠連飆2記外線縮小差距，勇士在辛特力和塞瑟夫發揮下一度將領先拉開到57：50，但盧峻翔和艾爾斯連飆3記外線、聯手拉出一波13：0猛攻，三節打完反以63：59超前。

第四節勇士第一球就有洪楷傑在失去平衡下投進幸運打板三分球，加上塞瑟夫籃下補籃、簡廷兆拉桿得手後再切製造「3分打」得手，勇士打出10：2的開節攻勢，5分32秒洪楷傑投進弧頂外線後4分52秒再飆進三分球，助隊75：69領先，3分半曾祥鈞進攻時間到點前投進三分球更讓勇士球迷陷入瘋狂。

暫停後曾祥鈞在煽掉盧峻翔外線，再撲球製造領航猿失誤讓周桂羽快攻得手，勇士領先擴大到80：69，領航猿雖靠盧峻翔外線、白曜誠罰球追分但為時已晚，最終勇士就以83：74留下勝利。