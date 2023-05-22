PLG／辛特力半場轟21分 勇士半場逆轉領航猿

尋求PLG 3連霸的台北富邦勇士，今天季後賽首輪第2戰碰桃園璞園領航猿，連兩年奪下總冠軍賽MVP的洋將辛特力挺身而出，他首節攻下12分、半場21分，率隊第二節逆轉比數，以40：35優勢進入下半場。

首戰奪勝的勇士，今天8分35秒才由辛特力攻進第一球，他一人包辦勇士前8分，領航猿則是4人有得分紀錄，打出13：8開節攻勢。勇士直到5分06秒才有塞瑟夫罰球線上取分；領航猿4分19秒就進入加罰，但李家慷3分54秒完成神奇「3分打」，接續白曜誠、盧峻翔合計4罰都把握，助領航猿取得優勢，勇士靠周桂羽壓哨上籃才將比數19：23緊咬。

勇士首節19分，辛特力就包辦12分；領航猿則是點點開花，首節就有7名球員有得分紀錄。

替補上陣的周桂羽第二節飆進外線，加上辛特力連罰帶切連拿4分，勇士打出一波9：2攻勢反超；領航猿暫停仍沒止血，辛特力「3分打」得手將差距擴大到31：25，領航猿直到5分50秒盧峻翔站上罰球線才中斷將近5分鐘的得分荒。

領航猿單節僅拿12分，半場打完勇士反以40：35超前。