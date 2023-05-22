T1聯盟／4戰橫掃獵鷹 特攻奪首冠

T1聯盟新科冠軍昨產生，例行賽龍頭新北中信特攻靠第三節36：15海嘯攻勢，拉開和台南台鋼獵鷹差距，最終以120：93拿下勝利，只花4戰就「橫掃」獵鷹奪冠。獲選總冠軍賽MVP的林韋翰一度哽咽，賽後才透露瞞著教練團，前天半夜還偷溜到醫院抽膝蓋積水。

昨天繳出11分、12助攻的林韋翰，上季從大陸CBA返台加入特攻，但本季受左膝積水傷勢所苦，昨天直到官方記者會結束才透露，前天半夜還偷跑去醫院抽積水，整整抽出30毫升，全隊只有隊醫知情。

「真的太不容易了。」膝蓋一度無法伸直，林韋翰昨吞2顆止痛藥上場，他說，球隊只差一勝就能奪冠，讓他決定一搏，昨總算完成賽季，比賽哨音響起時自己格外激動，「對我的執著感到驕傲，我的選擇是對的。」

這座T1聯盟冠軍成32歲林韋翰生涯首冠，榮膺總冠軍賽MVP的他還是聯盟本季助攻王、抄截王、年度最佳防守球員、防守第一隊和年度第一隊，豐收賽季後預計動刀處理左膝傷勢。

特攻上季季後賽4強止步，本季引入歐陸球風，包括找塞爾維亞籍教練莫米爾加入教練團，並簽下立陶宛國家隊大前鋒艾德及克羅埃西亞籍鋒線克力斯，無私風格成登頂基礎，除例行賽打下25勝5敗最佳戰績，季後賽兩輪更是一戰未失，只花最少的7戰就高捧金盃，且寫下本季主場全勝紀錄。

艾德昨天攻下本季也是全場最高35分，克力斯也貢獻17分，特攻總經理劉志威頒獎典禮後鬆口表示，已與兩位洋將討論繼續合作，團隊下季將延續歐陸球風拚連霸，也盼帶給台灣籃球一些改變，「奪冠是第一步，希望把這樣的球風和打法、團隊精神影響台灣環境。」

獵鷹從上季「爐主」起飛，尋求金盃目標雖差一步，總教練劉孟竹和總經理錢韋成仍肯定團隊努力和台鋼集團的支持，下季將捲土而來繼續向冠軍發起挑戰。