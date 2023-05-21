PLG／季後賽連2戰全隊最高分 曼尼高不滿意失誤多

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王洋將曼尼高季後賽連2戰出戰福爾摩沙台新夢想家，都攻下全隊最高分，但今天第2戰單場8次失誤也是全隊最多，讓他直呼不滿意。

國王隊洋將曼尼高（Kenny Manigault）季後賽首戰面對夢想家，拿下23分，今天第2戰外線手感發燙，13投7中，轟下35分，幫助國王以102比83贏得勝利，在5戰3勝制系列賽以2比0先聽牌。

不同於首戰上半場就拉開比分，今天兩隊分數差距大部分都在個位數以內，新北國王總教練萊恩（RyanMarchand）出席賽後記者會時表示，夢想家這場比賽有備而來，所幸國王隊在第3節暫停過後，專注力重新回到場上，並提升攻防兩端強度，才能再度要回領先並拉開差距。

曼尼高連2戰在進攻端都扮演重要角色，他謙虛地說，每一場比賽都可能會有不同球員挺身而出、拿下分數。

不過，國王今天團隊18次失誤中，曼尼高個人就占8次，讓他相當不滿意，他說：「這8次失誤相當於讓球隊掉了10分，自己後續必須要再改進。」

國王老將楊敬敏今天進帳全隊次高15分，季後賽經驗豐富的他，談到接下來25日起的客場之旅，楊敬敏說：「想必會遇到非常多問題和困難，就先把自己準備好。」

楊敬敏也對國王隊有信心，他認為球隊若能打出屬於國王隊風格，相信勝利應該就會離他們不遠。