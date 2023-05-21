SBL／裕隆勝台銀相隔12年自立封王 斑霸獲選FMVP

超級籃球聯賽（SBL）今天進行決定生死的關鍵第5戰，裕隆靠著外籍生斑霸打滿40分鐘，攻下15分、12籃板，終場就以82比74擊敗台銀，相隔12年後再度自立封王，斑霸也獲選為FMVP。

裕隆是SBL創始老牌球隊之一，第1到3季還完成3連霸的壯舉，不過自從2010年、SBL第7季奪冠後，就一直沒能再捧起冠軍獎盃。

2021年、第18季的SBL，因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂台灣啤酒對裕隆的總冠軍賽無法進行，中華民國籃球協會宣布2隊並列總冠軍。

直到這個賽季，裕隆拿下例行賽龍頭，總冠軍賽又和台銀血戰5場才順利封王。今晚的封王戰，裕隆前3節打完僅以65比62領先，第4節台銀一度追到69比70的1分差，但隨後裕隆打出一波6比1的攻勢穩住陣腳。

儘管台銀極力追分，但第4節團隊15投僅2中，單節進帳12分裡，有7分是靠罰球獲得。

裕隆的借將菲爾斯（John Fields）才到球隊1個星期、打了2場比賽，就加入冠軍隊伍行列，今晚他也貢獻了25分、14籃板。

獲得總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的斑霸，賽後接受轉播單位訪問時說：「這是場很艱難的比賽，就跟這個系列賽一樣，但從頭到尾我們全隊都團結一心，現在的感覺非常難形容。」

裕隆總教練邱大宗說：「這個冠軍真的等了太久，前幾季都受到疫情影響，今天這場比賽全隊都下定決心，絕不能讓對手三分球投開，就算是禁區大個子也要撲防出去，這點大家都做得很好。」