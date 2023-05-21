T1聯盟／林韋翰半場傳8助攻 特攻總冠軍賽G4半場2分領先獵鷹

T1總冠軍賽第4戰今天在台南台鋼獵鷹主場續戰，前3戰都奪勝的新北中信特攻在後場大將林韋翰助攻穿針引線下，最多取得10分領先，半場也握有60：58領先，有機會4戰「橫掃」封王。

總冠軍賽採7戰4勝制，陷入絕對劣勢的獵鷹今天再變陣，布拉、德古拉和阿修羅「拉拉山」總冠軍賽首度一起登錄，身高223公分的布拉開賽更連拿5分，加上隊友簡偉儒飆進外線，助隊以8：8緊咬特攻，阿修羅飆進外線下更助獵鷹以11：10領先；特攻回敬7：2攻勢，3分37秒曾文鼎飆進弧頂三分球後特攻領先更達24：18，阿修羅雖也飆進外線，但特攻「黑豹」阿巴西外線也破網，2分26秒艾德兩罰得手後特攻領先擴大到31：21。

獵鷹靠德古拉灌籃、谷毛唯嘉外線追分，首節打完以26：31緊咬比分。

布拉第二節先灌籃得手，韓杰諭快攻得手後追到1分差；阿巴西外線破雖網終結獵鷹跨節9：0攻勢，但獵鷹的板凳奇兵韓杰諭又飆三分球，9分12秒谷毛唯嘉2罰中1更將比數36：36扳平。

特攻平手之際先靠林韋翰助攻給艾德放進超前球，回頭獵鷹發生失誤，林秉聖飆進底角外線加上外援艾德2罰1中，特攻回敬一波8：0攻勢再取得領先。6分12秒獵鷹洋將布拉和特攻洋將金恩險釀衝突，兩人各被吹一次技術犯規，犯規抵銷後簡偉儒再飆底角外線，加上阿修羅、布拉猛攻籃下，獵鷹緊咬比數，谷毛唯嘉讀秒階段補籃得手更以58：58追平比數。

7.6秒林韋翰2罰俱中，獵鷹壓哨一擊失手，讓特攻半場打完握有60：58領先。

林韋翰半場傳出8助攻另有7分，洋將艾德和阿巴西各有16分和11分；獵鷹的布拉和阿修羅各拿14分，簡偉儒三分球4投3中拿9分。