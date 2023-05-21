籃球／紐崔萊三對三鬥牛賽 300多隊引爆南台灣熱情

2023紐崔萊三對三鬥牛賽正式引爆，在結束首周的中區預賽後，昨天挺進南台灣，在高雄市立青少年籃球場進行南區預賽。總計有超過300支隊伍將從上午9點起展開分組對抗，爭取各組最後四隊晉級全台總決賽的機會。總決賽將於6月18日在台灣大學進行，力爭全台三對三盟主。

這次南區預賽期間，特別邀請HBL「南霸天」高苑工商教練廖楚翔在現場開設籃球教室，並由高苑工商球星郭俊言、謝侄豈、謝昀達攜手普門中學邱子芸、李郁慈一同擔任關主與現場球友互動同樂。除了參賽球隊要在場上一拚高下，爭取晉級之外，場邊觀眾也能參與主辦單位精心規畫的趣味挑戰，一同感受籃球運動的獨特魅力。

大專男子組「喬丹不會飛」來自台南高雄三所不同大學，征戰過不少三對三鬥牛賽，亦獲得過不少大小賽事冠軍，隊長韓瑀認為，賽事競爭激烈、強度頗高，同時周邊活動多元，非常適合同樂，也首次接觸到甲組的球員，機會難得；獲得一球入魂獎金的五人之一，同時也是大專組參賽者的龔子杰，參與場邊活動LOGOSHOT時手感火燙，僅一次出手就將獎金納入囊中，直言留下難忘回憶。高雄是南部地區籃球重鎮，地方球隊強權皆引頸期盼能夠前往台大，感受更高強度的跨區對決，將紐崔萊三對三霸主之稱帶回高雄。

全球銷售第一的保健營養品牌紐崔萊今年首度獨家冠名贊助三對三鬥牛賽，紐崔萊堅持滿分是唯一的標準，配合運動賽事推廣，全方位支持全民追求極致健康。