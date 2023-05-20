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SBL／總冠軍賽台銀全員皆兵勝裕隆 戰局扳成2比2

中央社／ 台北20日電
台銀（白衣）全力防守裕隆隊。 中華籃協提供
台銀（白衣）全力防守裕隆隊。 中華籃協提供

超級籃球聯賽（SBL）今天進行總冠軍賽第4戰，已無退路的台銀全員皆兵，11人有得分進帳，其中簡家暐攻下全隊最高23分，終場台銀就以98比93擊敗裕隆，將戰局扳成2比2平手。

5戰3勝制的SBL總冠軍賽決一生死的第5戰，將於明天晚上6時，在板橋體育館登場。

賽前以1比2落後台銀，開賽就展現強烈企圖心，首節以23比20領先，半場仍握有40比37的些微領先優勢。

下半場台銀逐漸拉開差距，終場前5分鐘，台銀取得77比64的領先，結果裕隆打出一波13比3的攻勢，將差距縮小到3分。

幸好台銀沒亂陣腳，隨即回敬一波11比3的攻勢，又將差距擴大到雙位數的安全距離，儘管裕隆努力追分，但緊要關頭三分球失準，也讓台銀順利收下勝利。

台銀總教練陳國維在賽後接受訪問時說：「雖然裕隆多了借將菲爾斯，但我們對他也算是熟悉，儘管被他拿了34分，但還是把傷害降到最低，我們比較在意的，還是裕隆本土球員的發揮。」

陳國維說：「像是周士淵、陳品銓都是能一下子爆發投進很多三分球的選手，今天看來我們壓制的還算不錯。」

面臨明天的生死戰，陳國維強調：「雙方一定都會拚盡全力，我們今晚也要檢討缺失在哪裡，我也要特別稱讚家暐，他今天把握機會，也打得非常出色。」

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