PLG／「噴射機」張宗憲機砲狂射 勇士季後賽首勝領航猿

P聯盟(PLG)於今日進行季後賽四強賽富邦勇士對決桃園璞園領航猿首戰，例行賽排名第二的勇士首戰擁有主場優勢，在和平籃球館全場6825名球迷加油下，藉由第二節張宗憲領軍打出一波32：14攻勢，上半場結束以55：35取得兩位數領先，並於下半場保住戰果，終場以94：76贏得勝利，5戰3勝系列賽拿下首場，第二場於周一22日19時同一場地進行。

今天比賽是由台北市長蔣萬安開球。

自PLG開打以來二連霸的勇士隊本季以25勝15負戰績，僅次於新北國王，季後賽首輪面對19勝21負排名第三的領航猿，兩隊季賽交手勇士保有5勝3負優勢，於今天碰頭，勇士挾著洋將塞瑟夫與「噴射機」張宗憲上半場聯手22分攻勢，就給了領航猿一記下馬威。最終張宗憲攻下16分，塞瑟夫14分10籃板、辛特力16分10籃板，曾祥鈞14分。

張宗憲賽後表示，全隊加強防守強度，保持韌性，全力去取得勝利。季後賽就是很漫長系列賽，就是專注在每一場比賽。

領航猿攻擊重心放在洋將艾爾斯身上，上半場16分，全場24分13籃板勇冠全隊，但其他球員火力接濟不上，命中率低迷，導致一路落後，下半場雖全力反擊，但仍無法拉近比分。洋將丁迪恩還一度與對手洋將辛特力發生衝突，導致領航猿板凳加判技術犯規，大勢已去，最終吞敗。

領航猿教練卡米諾斯賽後記者會說，開局防守強度是我們想要的，關鍵是在第二節，快速節奏使我們投籃不進，導致被勇士拉走節奏，第三節雖有回溫，但最後第四節進攻，我們有7次犯規，對手只有1次。教練還不滿裁判吹判指出，「我們在籃下要不到犯規，如果都是如此，我真的不知道能否贏得系列賽。」

勇士隊教頭許晉哲則在賽後記者會表示，過去對決領航猿都是在籃板吃虧，保護好籃板，才能在進攻上有所發揮，而今天雖讓對手有15個進攻籃板，但我們最後在籃板數差距不大。

勇士隊塞瑟夫(白衣)進攻。 富邦勇士隊提供