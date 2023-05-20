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T1聯盟／特攻林韋翰三分手感好 笑說是因頭暈2天沒練球
T1職業籃球聯盟特攻今天在總冠軍賽第3戰再度擊敗獵鷹，其中後場指揮官林韋翰，出賽20分鐘就拿下20分、7助攻，包括5記三分球。他笑說：「可能是這2天頭暈沒練球，體力稍微好一點。」
林韋翰在總冠軍賽第2戰賽後，因為頭暈、心臟痛送醫急診，幸好後來並無大礙，但這幾天的賽前練球，因為球場比較悶，讓他還是覺得有些頭暈不舒服，所以已經2天沒練球。
林韋翰在賽後接受訪問時說：「其實不是只有我，這就是特攻的球風，每場比賽都會有不同的人跳出來當英雄，這也是強隊和冠軍隊該有的特質，大家都會互相幫忙，現在距離目標就差最後一勝。」
除了頭暈之外，林韋翰的左膝本季都帶傷打，賽前還去抽積水，但不影響他的發揮。總冠軍賽3場平均攻下15分、10助攻，三分球命中率還高達52%。
林韋翰說：「其實投籃和時間差出手，都是平常會練習的，可能這幾場對手的防守空隙比較大，能讓我舒服一點出手，才有這樣的得分機會。」
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