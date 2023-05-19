T1聯盟／跑轟三分雨擊垮獵鷹 特攻3比0聽牌

中央社／ 台北19日電
新北中信特攻林韋翰。 T1聯盟提供
新北中信特攻林韋翰。 T1聯盟提供

新北中信特攻今天在T1總冠軍賽作客台南台鋼獵鷹，全隊靠著跑轟戰術投進14記三分球，加上林韋翰貢獻20分、7助攻，終場以112比96擊敗獵鷹，系列賽取得3比0的聽牌優勢。

T1職業籃球聯盟總冠軍賽第4戰將於21日下午2時繼續在獵鷹主場舉行，特攻很有機會連贏4場封王。

賽前挾著2連勝的氣勢，特攻開賽後三分球砲火猛烈，首節全隊飆進8記三分球，球隊以38比29領先，半場結束靠著林韋翰的6記三分球、攻下20分的帶領下，取得66比52的雙位數領先。

第3節獵鷹得分大當機，開局就被特攻打出一波14比0的攻勢，雙方差距擴大到20分以上，加上第3節尾聲獵鷹阿修羅（Robert Upshaw III）受傷退場，讓獵鷹失去反攻氣焰，只能看著特攻拿下3連勝。

特攻團隊三分球32投14中，並且全場出現14次抄截，洋將金恩（Nicholas King）攻下26分、8籃板，艾德（Edgaras Zelionis）也有21分、13籃板進帳。

反觀獵鷹團隊三分球44投僅11中，尤其是罰球全場32罰僅17中，等於浪費了15分。全隊以威樂斯的18分、14籃板最佳，中鋒布拉（Gursimran Bhullar）雖有身高優勢，但僅進帳12分、9籃板。

特攻總教練李逸驊說：「首節我們就打出速度，命中率也高，也如我們所願的把對方大中鋒體力拖垮，加上我們這個系列賽三分球命中率幾乎都在4成以上，這就是我們獲勝的主因。」

李逸驊也特別稱讚後衛林秉聖和中鋒曾文鼎，他說：「林秉聖對於對方後場的壓迫做得非常好，讓他們的後衛幾乎無法好好發動戰術，而曾文鼎的策應和傳球，加上籃下可以力扛對手的大中鋒，真的幫了我們很多忙。」

獵鷹總教練劉孟竹說：「對手這場打得沒話說，我們做了針對性防守，但還是被破解，加上我們自己罰球和三分球命中率都太低，輸球沒話說。」

延伸閱讀

T1聯盟／總冠軍賽肉搏戰 特攻林韋翰賽後頭暈心臟痛送醫

T1聯盟／稱曾文鼎「無所不能」特攻教頭讚：為總冠軍賽而來

T1聯盟／獵鷹主帥含蓄噴裁判 特攻「光哥」酸回去

T1聯盟／差1籃板寫大三元 林韋翰：贏球、身體比較重要

相關新聞

T1聯盟／跑轟三分雨擊垮獵鷹 特攻3比0聽牌

新北中信特攻今天在T1總冠軍賽作客台南台鋼獵鷹，全隊靠著跑轟戰術投進14記三分球，加上林韋翰貢獻20分、7助攻，終場以1...

PLG／季後賽曼尼高攻守俱佳 國王首戰輕取夢想家

PLG季後賽今天開打，例行賽戰績第1的新北國王，主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將曼尼高攻下23分、11籃板、6抄截的...

用愛治癒人心：「魔獸」霍華德專訪場邊觀察

上週三（5月10日）「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來到汐止聯合報系營運總部接受專訪，霍華德的旋風式到訪，吸引了眾人的目光。

T1聯盟／去年拒絕雲豹使用體育館比賽 法院判中原大學要賠償！

簽下球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的桃園雲豹職業籃球隊，去年4月22至24日原定在中原大學體育館訓練、...

3對3／引進外援 美和拚進前段班

國際籃總（FIBA）認證的「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」 6月初將在屏東大鵬灣開打，今年共有男女25...

3對3／富邦人壽冠名 杭州亞運培訓隊磨經驗

2020年開始舉辦國內賽事的「ABSOLUTE 3X3聯盟賽」，今年獲得富邦人壽冠名贊助，除單站獎金提高，參賽隊伍更包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦