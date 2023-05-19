T1聯盟／跑轟三分雨擊垮獵鷹 特攻3比0聽牌

新北中信特攻今天在T1總冠軍賽作客台南台鋼獵鷹，全隊靠著跑轟戰術投進14記三分球，加上林韋翰貢獻20分、7助攻，終場以112比96擊敗獵鷹，系列賽取得3比0的聽牌優勢。

T1職業籃球聯盟總冠軍賽第4戰將於21日下午2時繼續在獵鷹主場舉行，特攻很有機會連贏4場封王。

賽前挾著2連勝的氣勢，特攻開賽後三分球砲火猛烈，首節全隊飆進8記三分球，球隊以38比29領先，半場結束靠著林韋翰的6記三分球、攻下20分的帶領下，取得66比52的雙位數領先。

第3節獵鷹得分大當機，開局就被特攻打出一波14比0的攻勢，雙方差距擴大到20分以上，加上第3節尾聲獵鷹阿修羅（Robert Upshaw III）受傷退場，讓獵鷹失去反攻氣焰，只能看著特攻拿下3連勝。

特攻團隊三分球32投14中，並且全場出現14次抄截，洋將金恩（Nicholas King）攻下26分、8籃板，艾德（Edgaras Zelionis）也有21分、13籃板進帳。

反觀獵鷹團隊三分球44投僅11中，尤其是罰球全場32罰僅17中，等於浪費了15分。全隊以威樂斯的18分、14籃板最佳，中鋒布拉（Gursimran Bhullar）雖有身高優勢，但僅進帳12分、9籃板。

特攻總教練李逸驊說：「首節我們就打出速度，命中率也高，也如我們所願的把對方大中鋒體力拖垮，加上我們這個系列賽三分球命中率幾乎都在4成以上，這就是我們獲勝的主因。」

李逸驊也特別稱讚後衛林秉聖和中鋒曾文鼎，他說：「林秉聖對於對方後場的壓迫做得非常好，讓他們的後衛幾乎無法好好發動戰術，而曾文鼎的策應和傳球，加上籃下可以力扛對手的大中鋒，真的幫了我們很多忙。」

獵鷹總教練劉孟竹說：「對手這場打得沒話說，我們做了針對性防守，但還是被破解，加上我們自己罰球和三分球命中率都太低，輸球沒話說。」