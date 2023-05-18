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3對3／引進外援 美和拚進前段班

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美和組成兩支隊伍挑戰「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」。圖／美和提供
美和組成兩支隊伍挑戰「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」。圖／美和提供

國際籃總（FIBA）認證的「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」 6月初將在屏東大鵬灣開打，今年共有男女25隊，進行8站比賽，總獎金200萬元，女子組共13隊，包括首度參賽的美和A、B隊重點放在吸收經驗，期待A隊明年能打進前段班。

美和3對3女籃隊教練尤世銘在彰化縣溪國中執教22年，也是今年世新大學女籃完成UBA公開女一級連霸的教練團成員，他分析，3對3籃球賽球員身材要夠高、單打獨鬥能力強，選材和訓練都很重要，美和A、B隊才剛成軍，實力、默契還要加強，球員上場就全力以赴，吸收對方優點，增加比賽經驗。

美和A隊主將張欣然是全隊唯一WSBL球員，籃球經歷曲折，隸屬台電女籃隊，為了參加比賽將到美和科大運休所就讀，已向球隊報准。她認為即使強敵林立，上場也不能示弱，就盡力去打，且3對3籃賽節奏快，又有得分及時間限制，只要先拿到規定分數就能贏，不一定會輸。

許可微和陳千惠都是從文化大學轉學而來，陳千惠曾到國外打過3對3，但當時參賽球員年齡相差不多，這次比賽因年齡範圍放寬，落差相當大，會碰到很多前輩學姐，狀況特殊。這次她準備當成生涯最後一戰，但希望再給自己一次機會，如果表現好就繼續籃球生涯，不然就考慮劃上句點來養傷。

美和運休系主任顏君彰也是教練團成員，他透露已找到一位17歲的印尼青年隊國手錢德拉（Angelica Jennifer Chandra），身高186公分，下個月會投入比賽，屆時美和A隊內線實力將可提升。

顏君彰提到，校方為了提升屏東籃運及落實兩性運動平權，三年前成立女籃隊，去年就拿下公開一級第7名，這次是為了與世界籃球運動接軌，跟上新時代、新潮流，再針對亞、奧運新興的3對3賽事全力推廣，除了代表校方董事長劉忠志全力支持，更獲得一些熱心贊助商的經費挹注，像是北一文教機構、屏東在地的嘉隆鋼鐵等，才能有目前成果。

林立

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