PLG／林志傑擊敗林書豪 人氣王3連霸帶走紅牌重機

台灣職籃聯盟PLG季後賽明天開打，今天先舉行本季人氣王頒獎典禮。經過3階段球迷票選，「野獸」林志傑擊敗林書豪完成3連霸，也獲得紅牌重型機車大禮。

6月11日就要滿41歲的林志傑，依舊在P. LEAGUE+聯盟 台北富邦勇士的賽場上拚戰，他本季出賽29場，繳出平均7.6分、3.5籃板的數據，比起上季10.9分、4.9籃板有所衰退，但仍舊是球迷心中當年的「野獸」。

PLG人氣王全都由球迷投票，共分為3個階段票選，直到最後一個階段，就是由台北富邦勇士林志傑PK高雄17直播鋼鐵人林書豪，沒想到仍舊由林志傑以獲得20萬張票勝出，完成人氣王3連霸。

台灣職籃P. LEAGUE+年度人氣王頒獎儀式18日在Honda新北中和門市舉行，執行長陳建州（右）與台灣本田董事長高岡篤史（左）共同頒發獎座給本屆人氣王得主台北富邦勇士球星林志傑（中）。 中央社

林志傑在記者會上接受媒體聯訪時說：「還是最感謝球迷和親朋好友，拿到這個獎項我確實非常震驚，因為大家也都知道本季林書豪帶來的旋風。」

PLG執行長陳建州在第一時間轉達林書豪的祝福，陳建州說：「他（林書豪）已經在飛機上，但還是傳簡訊來恭喜志傑，甚至說他本人就是志傑的粉絲。」

獲得一輛價值新台幣40萬元、650c.c的HONDA重型機車，林志傑相當開心：「首先，我可能要先找時間去考紅牌重機駕照，這是我人生中的第一台重機，我想可能等到球季結束後，要找個時間好好享受一下。」

過去不論在台灣或者NBA，都有球員因為騎車出車禍的新聞，林志傑說：「身為球員，對於自身安全一定要有警覺，要對自己的安全負責，如果要騎車的話，確實得多想想。」

據了解，全隊上下，僅總教練許晉哲有紅牌重機駕照，並且已經「發動攻勢」，想要跟林志傑收購這台重機。林志傑笑說：「我考慮一下。」

完成PLG人氣王3連霸，接下來的季後賽，林志傑也希望球隊可以完成3連霸，他說：「通常都會以3連霸來檢視一支球隊是否締造王朝，所以這也是我們本季全隊的目標。」