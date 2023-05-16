UBA／淡商3連霸班底 韓汛加入世新有這原因

身為籃球「名門之後」，去年U18亞青中華女籃隊長韓汛，是HBL女甲霸主淡水商工108到110學年完成3連霸的重要班底，結束HBL旅程後也進入國泰建教合作的文化大學，但名字卻出現在UBA公開女一級衛冕軍世新大學的新生名單，為大學女籃投入震撼彈。

今天韓汛以世新女籃成員的身分，和隊友「新人后」游沁樺及張婕柔一同出席LP品牌概念店開幕茶會，韓汛也透露離開國泰體系的原因。

一頭俐落短髮的韓汛坦言，離開「舒適圈」和身體狀況有很大關係，去年和淡商完成HBL女甲3連霸後，她投入U18亞青女籃集訓，賽事登場前兩周扭傷腳踝，一度要撐拐杖才能移動，雖帶傷打完U18且打下前4名才有的U19世青賽門票，她的傷勢卻也持續困擾自己，UBA第一個賽季留下空白紀錄。

韓汛提到，受傷期間想了很多，幾位在世新女籃的U18中華隊隊友看到自己狀況也有關心，「剛好有這機會，就決定踏出去。」

爸爸韓光雲是前立志工商HBL男甲冠軍教頭，韓汛透露爸爸對自己決定沒干涉，就是完全支持。踝傷已痊癒的她將從大一重新讀起，目前也已加入新團隊訓練，6月2日就要投入U19世青女籃中華培訓隊集訓，期待7月中到西班牙馬德里挑戰世界列強。