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PLG／看「林來瘋2.0」 陳建州：感謝再感謝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪再度獲得單周最佳球員。圖／鋼鐵人提供
林書豪再度獲得單周最佳球員。圖／鋼鐵人提供

邁入第3年的職籃PLG，季中在「哈佛小子」林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人隊後創造更多話題，林書豪更率鋼鐵人戰績起飛，從加入前2勝17敗到最後一戰有機會爭取季後賽門票，儘管最終「天王山之戰」失利，PLG聯盟執行長「黑人」陳建州對林書豪只有滿滿感謝。

「不知用什麼形容能超越感謝。」今天出席LP亞太區品牌概念店開幕茶會的陳建州提到，不管是身為林書豪朋友或是聯盟執行長，對林書豪加入PLG帶來的一切都滿懷感激，「不只是球場上，球場外的文化，他每次賽後發言，對本土球員、台灣籃球文化的建立，都是很好的示範和表率。」

鋼鐵人在林書豪領軍下，例行賽最終戰只要擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，且勝分6分以上，就能搭上季後賽末班車，陳建州坦言如此劇本沒有任何人想像得到。

「不知你們相不相信有上帝，但這一切要感謝上帝，只有祂能寫出這劇本。」陳建州再度感謝林書豪來台寫下「Linsanity 2.0」，「不管是進三分球捐款做公益，或是每場將球鞋、球衣送給球迷，感覺他很快樂，可以用籃球傳福音。」

陳建州也提到，不論林書豪下一季有何規劃，都是尊重且送上真誠祝福。

鋼鐵人和夢想家的「天王山之戰」，YouTube 直播最高同時在線人數超過14萬，寫下聯盟例行賽新紀錄；聯盟今天公布的單周最佳球員，林書豪更是連7周蟬聯，展現「林來瘋」魅力。

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