PLG／直言林書豪效應無法想像 高景炎：全力爭取留鋼鐵人

高雄17直播鋼鐵人今年下半季在林書豪加入後颳起「台版林來瘋」，儘管球隊最終仍是無緣從墊底晉級到季後賽，但鋼鐵人總經理高景炎在今天受訪時直言，林書豪所帶來的效應確實是沒有人可以想像的，而球團也將會盡全力以及所有資源希望將他留下，不過目前仍希望給林書豪一些空間。

鋼鐵人今年在林書豪加盟前戰績一度與聯盟其他球隊有著一段差距，不過在下半季林書豪加盟後的19場比賽贏下14場，甚至還在賽季的封關戰與夢想家上演季後賽門票之爭，只可惜該場比賽林書豪因傷提前退場，最終鋼鐵人也輸球無緣晉級。

而林書豪在今天出席品牌聯名活動時，包括球隊總經理高景炎、隊長呂政儒也都驚喜現身力挺，晚間鋼鐵人則將舉行團隊聚餐，也為後天即將離台的林書豪餞行。

談到林書豪在加盟後帶給球隊的連連驚喜以及良好化學效應，高景炎坦言這是誰都無法想到的事情，儘管下賽季林書豪的動向未定，蛋球團也勢必會盡全力以及所有資源希望將林書豪留下，「我想每個球隊都會這樣做，而我們也不例外。」

高景炎直言，林書豪過去3個月幾乎是在燃燒自己來帶領這支球隊，不管他最終是否決定留下，他的經驗、態度和精神都已經成為球隊的文化與歷史一部分，「今年我們的領袖也在成長，從政儒身上看到我們不管低潮時站出來給小朋友打氣，或是自己做一些有創意的想法讓球隊團結，到後來書豪加入，這個領袖核心是我們必須要繼續發展。」